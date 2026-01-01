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Felpa pullover con cappuccio Nike Air – Ragazzo/a - Nero/Bianco/Bianco

Nike Air

Felpa pullover con cappuccio – Ragazzo/a

29% di sconto

Indossa questa felpa con cappuccio in fleece leggero quando hai bisogno di un po' di calore extra. Il tessuto liscio all'esterno e spazzolato all'interno ti regala il massimo comfort. Dettagli speciali, come il logo ricamato sul petto e il bordino a contrasto, esaltano il look.


  • Colore mostrato in foto: Nero/Bianco/Bianco
  • Stile: II7350-010
  • Paese/regione di origine: India

Nike Air

29% di sconto

Indossa questa felpa con cappuccio in fleece leggero quando hai bisogno di un po' di calore extra. Il tessuto liscio all'esterno e spazzolato all'interno ti regala il massimo comfort. Dettagli speciali, come il logo ricamato sul petto e il bordino a contrasto, esaltano il look.

Vantaggi

  • Il fleece spazzolato di peso medio è ultramorbido all'interno e liscio all'esterno.
  • Grazie allo spazio extra su maniche e corpo, ti offre tutta la libertà di movimento necessaria per avventure senza fine.

Dettagli prodotto

  • 80% cotone/20% poliestere
  • Logo Nike Air ricamato sul petto
  • Patch Nike Air in silicone
  • Tasca a marsupio
  • Lavabile in lavatrice
  • Prodotto importato
  • Colore mostrato in foto: Nero/Bianco/Bianco
  • Stile: II7350-010
  • Paese/regione di origine: India

Taglia/misura e fit

Spedizione e resi

Costi di spedizione standard: 10 CHF per ordini sotto i 140 CHF per chi non è Member Nike e sotto i 70 CHF per i Member Nike.

Resi gratuiti entro 30 giorni, sono previste limitazioni.

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