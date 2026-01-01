Felpa pullover con cappuccio Nike Air – Ragazzo/a

Nike Air
Felpa pullover con cappuccio – Ragazzo/a
Indossa questa felpa con cappuccio in fleece leggero quando hai bisogno di un po' di calore extra. Il tessuto liscio all'esterno e spazzolato all'interno ti regala il massimo comfort. Dettagli speciali, come il logo ricamato sul petto e il bordino a contrasto, esaltano il look.
- Colore mostrato in foto: Nero/Bianco/Bianco
- Stile: II7350-010
- Paese/regione di origine: India
Nike Air
Indossa questa felpa con cappuccio in fleece leggero quando hai bisogno di un po' di calore extra. Il tessuto liscio all'esterno e spazzolato all'interno ti regala il massimo comfort. Dettagli speciali, come il logo ricamato sul petto e il bordino a contrasto, esaltano il look.
Vantaggi
- Il fleece spazzolato di peso medio è ultramorbido all'interno e liscio all'esterno.
- Grazie allo spazio extra su maniche e corpo, ti offre tutta la libertà di movimento necessaria per avventure senza fine.
Dettagli prodotto
- 80% cotone/20% poliestere
- Logo Nike Air ricamato sul petto
- Patch Nike Air in silicone
- Tasca a marsupio
- Lavabile in lavatrice
- Prodotto importato
- Colore mostrato in foto: Nero/Bianco/Bianco
- Stile: II7350-010
- Paese/regione di origine: India
Taglia/misura e fit
- Altezza: 137 cm; taglia indossata: S
- Fit ampio: ampio e confortevole
- Guida alle taglie e alle misure
Spedizione e resi
Costi di spedizione standard: 10 CHF per ordini sotto i 140 CHF per chi non è Member Nike e sotto i 70 CHF per i Member Nike.
Resi gratuiti entro 30 giorni, sono previste limitazioni.
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