Felpa pullover con cappuccio Chicago Bulls Club Nike NBA – Uomo

Felpa
Giorgio40540547
Ottimo , veste molto morbido, taglia perfetta !
Il morbido fleece e i Bulls. Ha tutto ciò che ami delle felpe con cappuccio Nike, con qualcosa di extra per i fan.
Chicago Bulls Club
Il morbido fleece e i Bulls. Ha tutto ciò che ami delle felpe con cappuccio Nike, con qualcosa di extra per i fan.
Costi di spedizione standard: 10 CHF per ordini sotto i 140 CHF per chi non è Member Nike e sotto i 70 CHF per i Member Nike.
Resi gratuiti entro 30 giorni, sono previste limitazioni.
5 stelle
Felpa
Giorgio40540547
Ottimo , veste molto morbido, taglia perfetta !
Chicago Bulls Club