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Felpa pullover con cappuccio Chicago Bulls Club Nike NBA – Uomo - University Red/Bianco

Chicago Bulls Club

Felpa pullover con cappuccio Nike NBA – Uomo

CHF 85
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Il morbido fleece e i Bulls. Ha tutto ciò che ami delle felpe con cappuccio Nike, con qualcosa di extra per i fan.


  • Colore mostrato in foto: University Red/Bianco
  • Stile: HM9872-657
  • Paese/regione di origine: Laos, Thailandia

Chicago Bulls Club

CHF 85

Il morbido fleece e i Bulls. Ha tutto ciò che ami delle felpe con cappuccio Nike, con qualcosa di extra per i fan.

Dettagli prodotto

  • Corpo/fodera cappuccio: 79% cotone/21% poliestere. Costine: 98% cotone/2% spandex.
  • Lavabile in lavatrice
  • Prodotto importato
  • Colore mostrato in foto: University Red/Bianco
  • Stile: HM9872-657
  • Paese/regione di origine: Laos, Thailandia

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Spedizione e resi

Costi di spedizione standard: 10 CHF per ordini sotto i 140 CHF per chi non è Member Nike e sotto i 70 CHF per i Member Nike.

Resi gratuiti entro 30 giorni, sono previste limitazioni.

Recensioni (1)

5 stelle

  • Felpa

    Giorgio40540547

    Ottimo , veste molto morbido, taglia perfetta !

Felpa pullover con cappuccio Chicago Bulls Club Nike NBA – Uomo

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