Felpa oversize con cappuccio e zip a tutta lunghezza Nike Football Chelsea FC Phoenix Fleece – Donna

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Chelsea FC Phoenix Fleece
Felpa oversize con cappuccio e zip a tutta lunghezza Nike Football – Donna
CHF 94.95
Trasforma il tuo guardaroba con questa felpa con cappuccio del Chelsea FC. Il nostro fleece spazzolato di peso medio è ultramorbido sulla pelle e liscio all'esterno, per un comfort ideale e una forma strutturata.
- Colore mostrato in foto: Bright Blue/Bianco
- Stile: II3142-452
- Paese/regione di origine: Cambogia
Chelsea FC Phoenix Fleece
CHF 94.95
Trasforma il tuo guardaroba con questa felpa con cappuccio del Chelsea FC. Il nostro fleece spazzolato di peso medio è ultramorbido sulla pelle e liscio all'esterno, per un comfort ideale e una forma strutturata.
Vantaggi
- I polsini e il bordo a costine tengono a posto la felpa quando ti muovi.
- Il laccetto consente di indossare il cappuccio come preferisci, morbido oppure più aderente per bloccare il freddo.
Dettagli prodotto
- Tasche anteriori
- Corpo: 80% cotone/20% poliestere. Interno del cappuccio: 100% cotone.
- Lavabile in lavatrice
- Prodotto importato
- Colore mostrato in foto: Bright Blue/Bianco
- Stile: II3142-452
- Paese/regione di origine: Cambogia
Taglia/misura e fit
- Altezza: 171 cm; taglia indossata: S
- Fit ampio: ampio e confortevole
- Guida alle taglie e alle misure
Spedizione e resi
Costi di spedizione standard: 10 CHF per ordini sotto i 140 CHF per chi non è Member Nike e sotto i 70 CHF per i Member Nike.
Resi gratuiti entro 30 giorni, sono previste limitazioni.
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Chelsea FC Phoenix Fleece
CHF 94.95