Felpa in French Terry con cappuccio e zip a tutta lunghezza Nike Club Fleece – Ragazzo/a

Segui il tuo ritmo e gioca secondo le tue regole, non quelle del meteo. È la scelta perfetta quando hai bisogno di un capo meno caldo del nostro fleece spazzolato. Il tessuto French Terry offre la stessa sensazione di morbidezza, comfort e leggerezza della tua felpa preferita. Chiudi la zip ed esci.

Colore mostrato in foto: Nero/Bianco

Stile: FD3017-010

Paese/regione di origine: Cambogia, Malaysia