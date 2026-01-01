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Felpa in fleece con cappuccio Nike Football Chelsea FC City Side – Ragazzo/a - Nero/Bright Blue

Chelsea FC City Side

Felpa in fleece con cappuccio Nike Football – Ragazzo/a

CHF 70
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Questa felpa con cappuccio del Chelsea FC è realizzata in fleece spazzolato di peso medio, ultramorbido sulla pelle e liscio all'esterno. Lo standard fit dona un fit rilassato su tutto il corpo.


  • Colore mostrato in foto: Nero/Bright Blue
  • Stile: IQ6790-010
  • Paese/regione di origine: Egitto

Chelsea FC City Side

CHF 70

Questa felpa con cappuccio del Chelsea FC è realizzata in fleece spazzolato di peso medio, ultramorbido sulla pelle e liscio all'esterno. Lo standard fit dona un fit rilassato su tutto il corpo.

Dettagli prodotto

  • Cappuccio con laccetto
  • Tasca a marsupio separata
  • Polsini e bordo a costine
  • Corpo: 80% cotone/20% poliestere. Costine: 98% cotone/2% spandex.
  • Lavabile in lavatrice
  • Prodotto importato
  • Colore mostrato in foto: Nero/Bright Blue
  • Stile: IQ6790-010
  • Paese/regione di origine: Egitto

Taglia/misura e fit

    • Altezza della modella: 147 cm; taglia indossata: M
    • Altezza del modello: 147 cm; taglia indossata: M
    • Standard fit: casual e tradizionale
  • Guida alle taglie e alle misure

Spedizione e resi

Costi di spedizione standard: 10 CHF per ordini sotto i 140 CHF per chi non è Member Nike e sotto i 70 CHF per i Member Nike.

Resi gratuiti entro 30 giorni, sono previste limitazioni.

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