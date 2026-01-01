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Felpa in fleece con cappuccio e zip a tutta lunghezza Nike Football Paris Saint-Germain City Side – Uomo - College Navy/Bianco

Paris Saint-Germain City Side

Felpa in fleece con cappuccio e zip a tutta lunghezza Nike Football – Uomo

CHF 105
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Ispirata al campo. Pensata per tutti i giorni. Questa felpa con cappuccio del Paris Saint-Germain è realizzata in fleece spazzolato di peso medio, ultramorbido sulla pelle e liscio all'esterno.


  • Colore mostrato in foto: College Navy/Bianco
  • Stile: IO3455-419
  • Paese/regione di origine: Vietnam

Paris Saint-Germain City Side

CHF 105

Ispirata al campo. Pensata per tutti i giorni. Questa felpa con cappuccio del Paris Saint-Germain è realizzata in fleece spazzolato di peso medio, ultramorbido sulla pelle e liscio all'esterno.

Dettagli prodotto

  • Cappuccio con laccetto
  • Tasca a marsupio separata
  • Polsini e bordo a costine
  • Corpo: 80% cotone/20% poliestere. Inserti: 100% poliestere. Interno del cappuccio: 100% cotone.
  • Lavabile in lavatrice
  • Prodotto importato
  • Colore mostrato in foto: College Navy/Bianco
  • Stile: IO3455-419
  • Paese/regione di origine: Vietnam

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Spedizione e resi

Costi di spedizione standard: 10 CHF per ordini sotto i 140 CHF per chi non è Member Nike e sotto i 70 CHF per i Member Nike.

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