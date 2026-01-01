Felpa da running Nike in fleece con cappuccio e zip a tutta lunghezza – Uomo

Nike
Felpa da running in fleece con cappuccio e zip a tutta lunghezza – Uomo
Non perdere la concentrazione (anche quando il sudore si asciuga). Il fleece spazzolato di peso medio di questa felpa con cappuccio è ultramorbido all'interno e liscio all'esterno, per offrirti il comfort ideale dopo la corsa e un fit extra ampio.
- Colore mostrato in foto: Dark Grey Heather/Bright Crimson
- Stile: IU3945-063
- Paese/regione di origine: Egitto
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Non perdere la concentrazione (anche quando il sudore si asciuga). Il fleece spazzolato di peso medio di questa felpa con cappuccio è ultramorbido all'interno e liscio all'esterno, per offrirti il comfort ideale dopo la corsa e un fit extra ampio.
Vantaggi
- Il fit oversize offre spazio in più sul corpo.
- Il design a doppio strato del cappuccio aggiunge morbidezza e struttura.
Dettagli prodotto
- Grafica sul davanti e sul retro
- Corpo: 80% cotone/20% poliestere. Fodera cappuccio: 80% cotone/20% poliestere.
- Lavabile in lavatrice
- Prodotto importato
- Colore mostrato in foto: Dark Grey Heather/Bright Crimson
- Stile: IU3945-063
- Paese/regione di origine: Egitto
Spedizione e resi
Costi di spedizione standard: 10 CHF per ordini sotto i 140 CHF per chi non è Member Nike e sotto i 70 CHF per i Member Nike.
Resi gratuiti entro 30 giorni, sono previste limitazioni.
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