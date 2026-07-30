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Felpa da basket con cappuccio A'ja Wilson – Donna - Nero/Bianco

A'ja Wilson

Felpa da basket con cappuccio – Donna

CHF 99.95
Nero/Bianco
Pure Platinum/Heather/Hyper Pink
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Il comfort senza paura incontra uno stile deciso. Prendi ispirazione da A'ja Wilson e dimostra tutta la tua determinazione con questa spaziosa felpa con cappuccio. Il cordino elastico sul bordo consente di accorciarla proprio come fa A'ja, mentre il cappuccio foderato in satin tiene i capelli sempre a posto. Realizzata in French Terry, è abbastanza traspirante da poter essere indossata anche quando il gioco entra nel vivo.


  • Colore mostrato in foto: Nero/Bianco
  • Stile: IO1343-010
  • Paese/regione di origine: Vietnam

A'ja Wilson

CHF 99.95

Il comfort senza paura incontra uno stile deciso. Prendi ispirazione da A'ja Wilson e dimostra tutta la tua determinazione con questa spaziosa felpa con cappuccio. Il cordino elastico sul bordo consente di accorciarla proprio come fa A'ja, mentre il cappuccio foderato in satin tiene i capelli sempre a posto. Realizzata in French Terry, è abbastanza traspirante da poter essere indossata anche quando il gioco entra nel vivo.

Vantaggi

  • Costruito attorno alla stella che da sempre disegna nella sua firma, il logo di A'ja è forte, grintoso e giocoso, proprio come l'energia che porta in campo.
  • Il cappuccio è foderato con un materiale pregiato per un fit morbido al tatto e uno stile lucente ed elegante.
  • Il tessuto French Terry di peso medio è naturalmente traspirante e morbido all'interno.

Dettagli prodotto

  • Coulisse con punte placcate
  • Corpo: 80% cotone/20% poliestere. Interno del cappuccio: 100% poliestere.
  • Lavabile in lavatrice
  • Prodotto importato
  • Colore mostrato in foto: Nero/Bianco
  • Stile: IO1343-010
  • Paese/regione di origine: Vietnam

Taglia/misura e fit

Spedizione e resi

Costi di spedizione standard: 10 CHF per ordini sotto i 140 CHF per chi non è Member Nike e sotto i 70 CHF per i Member Nike.

Resi gratuiti entro 30 giorni, sono previste limitazioni.

Recensioni (1)

5 stelle

  • Sleek and Stylish

    birdierayford

    These are for sure my new favorite shorts. I absolutely love the material and the style. I will be wearing them to tonight’s game. I feel like they do run a little big though

Felpa da basket con cappuccio A'ja Wilson – Donna

A'ja Wilson

CHF 99.95

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