Felpa con cappuccio in French terry e zip a tutta lunghezza Nike Club – Uomo

Più che una M sembra una L
andreab336218981
Tutto ok, diciamo che la taglia M è un po’ grande, però tutto sommato va bene lo stesso
Questa felpa con cappuccio e zip a tutta lunghezza Nike Club offre un comfort casual e un look classico. Il tessuto French Terry di peso medio (non spazzolato all'interno) dona struttura, traspirabilità e morbidezza ideali per la palestra e per il divano.
Nike Club
Questa felpa con cappuccio e zip a tutta lunghezza Nike Club offre un comfort casual e un look classico. Il tessuto French Terry di peso medio (non spazzolato all'interno) dona struttura, traspirabilità e morbidezza ideali per la palestra e per il divano.
Costi di spedizione standard: 10 CHF per ordini sotto i 140 CHF per chi non è Member Nike e sotto i 70 CHF per i Member Nike.
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3.7 stelle
Più che una M sembra una L
andreab336218981
Tutto ok, diciamo che la taglia M è un po’ grande, però tutto sommato va bene lo stesso
Cool
Joseeduardo959685191
Sehr gut Qualität und gefällt mir sehr
Vestibilità strana.
Marta386220847
Felpa carina, bel tessuto leggero adatto alla primavera, ma la taglia veste strano, ho preso un 3XL per mio marito che è alto e robusto, ma veste larghissimo e corto. Restituita.
Nike Club