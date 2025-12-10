Felpa con cappuccio in French terry e zip a tutta lunghezza Nike Club – Uomo

Questa felpa con cappuccio e zip a tutta lunghezza Nike Club offre un comfort casual e un look classico. Il tessuto French Terry di peso medio (non spazzolato all'interno) dona struttura, traspirabilità e morbidezza ideali per la palestra e per il divano.

Colore mostrato in foto: Nero/Nero/Bianco

Stile: FN3884-010

Paese/regione di origine: Italia, Cambogia, Pakistan