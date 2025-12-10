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Felpa con cappuccio in French terry e zip a tutta lunghezza Nike Club – Uomo - Nero/Nero/Bianco

Nike Club

Felpa con cappuccio e zip a tutta lunghezza in French terry - Uomo

CHF 80
Nero/Nero/Bianco
Dark Grey Heather/Light Smoke Grey/Bianco
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Questa felpa con cappuccio e zip a tutta lunghezza Nike Club offre un comfort casual e un look classico. Il tessuto French Terry di peso medio (non spazzolato all'interno) dona struttura, traspirabilità e morbidezza ideali per la palestra e per il divano.


  • Colore mostrato in foto: Nero/Nero/Bianco
  • Stile: FN3884-010
  • Paese/regione di origine: Italia, Cambogia, Pakistan

Nike Club

CHF 80

Questa felpa con cappuccio e zip a tutta lunghezza Nike Club offre un comfort casual e un look classico. Il tessuto French Terry di peso medio (non spazzolato all'interno) dona struttura, traspirabilità e morbidezza ideali per la palestra e per il divano.

Vantaggi

  • Lo standard fit è confortevole ed è perfetto per creare un look a strati.
  • Il colletto a doppio strato offre calore extra.

Dettagli prodotto

  • Logo Nike Futura ricamato
  • Tasca a marsupio divisa sul davanti
  • Polsini e bordo a costine
  • Corpo/fodera cappuccio: 80-84% cotone/16-20% poliestere.
  • Le percentuali dei materiali possono variare. Controlla l'etichetta per conoscere la composizione effettiva.
  • Lavabile in lavatrice
  • Prodotto importato
  • Colore mostrato in foto: Nero/Nero/Bianco
  • Stile: FN3884-010
  • Paese/regione di origine: Italia, Cambogia, Pakistan

Taglia/misura e fit

Spedizione e resi

Costi di spedizione standard: 10 CHF per ordini sotto i 140 CHF per chi non è Member Nike e sotto i 70 CHF per i Member Nike.

Resi gratuiti entro 30 giorni, sono previste limitazioni.

Recensioni (3)

3.7 stelle

  • Più che una M sembra una L

    andreab336218981

    Tutto ok, diciamo che la taglia M è un po’ grande, però tutto sommato va bene lo stesso

  • Cool

    Joseeduardo959685191

    Sehr gut Qualität und gefällt mir sehr

  • Vestibilità strana.

    Marta386220847

    Felpa carina, bel tessuto leggero adatto alla primavera, ma la taglia veste strano, ho preso un 3XL per mio marito che è alto e robusto, ma veste larghissimo e corto. Restituita.

Felpa con cappuccio in French terry e zip a tutta lunghezza Nike Club – Uomo

Nike Club

CHF 80

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