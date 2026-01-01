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Felpa a girocollo in French Terry Nike Club Rules – Uomo - Sail/Nero

Nike Club Rules

Felpa a girocollo in French Terry – Uomo

CHF 115
Sail/Nero
Fir/Sail
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Abbiamo una sola regola: infrangere le regole. Così abbiamo preso il classico stile dei country club e l'abbiamo reinventato con questa felpa a girocollo in French Terry. Il tessuto morbido all'esterno abbinato a dettagli a coste crea un look effetto vissuto. E il fit? Non è affatto su misura, ma ampio e confortevole.


  • Colore mostrato in foto: Sail/Nero
  • Stile: IR0981-133
  • Paese/regione di origine: Italia, Pakistan

Nike Club Rules

CHF 115

Abbiamo una sola regola: infrangere le regole. Così abbiamo preso il classico stile dei country club e l'abbiamo reinventato con questa felpa a girocollo in French Terry. Il tessuto morbido all'esterno abbinato a dettagli a coste crea un look effetto vissuto. E il fit? Non è affatto su misura, ma ampio e confortevole.

Vantaggi

  • Le lettere della patch cucite sul retro lasciano il segno.
  • Progettata con un'estetica inside-out, è realizzata in tessuto French Terry liscio all'interno e morbido all'esterno.
  • Il laccetto regolabile sul bordo permette di personalizzare il fit.
  • È possibile aggiungere un inserto

Dettagli prodotto

  • Patch NikeCourt
  • Tasca a marsupio
  • Bordi a costine
  • Corpo: 88% cotone/12% poliestere. Costine: 98% cotone/2% spandex. Fodera cappuccio: 88% cotone/12% poliestere.
  • Lavabile in lavatrice
  • Prodotto importato
  • Colore mostrato in foto: Sail/Nero
  • Stile: IR0981-133
  • Paese/regione di origine: Italia, Pakistan

Taglia/misura e fit

Spedizione e resi

Costi di spedizione standard: 10 CHF per ordini sotto i 140 CHF per chi non è Member Nike e sotto i 70 CHF per i Member Nike.

Resi gratuiti entro 30 giorni, sono previste limitazioni.

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