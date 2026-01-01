Felpa a girocollo ACG "Tuff Fleece" – Donna

Materiali riciclati
ACG "Tuff Fleece"
Felpa a girocollo – Donna
L'aria è frizzante? Lasciati avvolgere dalla leggerezza di Tuff Fleece. Realizzata in pesante fleece French Terry, questa felpa è morbida e strutturata. Abbiamo aggiunto la tecnologia Dri-FIT per le giornate in cui c'è bisogno di uno strato di calore traspirante.
- Colore mostrato in foto: Dark Smoke Grey/Bianco
- Stile: IU8168-070
- Paese/regione di origine: Pakistan
ACG "Tuff Fleece"
L'aria è frizzante? Lasciati avvolgere dalla leggerezza di Tuff Fleece. Realizzata in pesante fleece French Terry, questa felpa è morbida e strutturata. Abbiamo aggiunto la tecnologia Dri-FIT per le giornate in cui c'è bisogno di uno strato di calore traspirante.
Vantaggi
- La tecnologia Nike Dri-FIT allontana il sudore per favorirne una rapida evaporazione e mantenere la pelle asciutta per un comfort ideale.
- Il fit ampio su spalle e corpo permette di indossare comodamente il capo sopra uno strato base.
Dettagli prodotto
- 75% cotone/25% poliestere
- Polsini, collo e bordo a costine
- Asola
- Lavabile in lavatrice
- Prodotto importato
- Colore mostrato in foto: Dark Smoke Grey/Bianco
- Stile: IU8168-070
- Paese/regione di origine: Pakistan
Taglia/misura e fit
- Altezza: 175 cm; taglia indossata: S
- Fit ampio: ampio e confortevole
- Guida alle taglie e alle misure
Spedizione e resi
Costi di spedizione standard: 10 CHF per ordini sotto i 140 CHF per chi non è Member Nike e sotto i 70 CHF per i Member Nike.
Resi gratuiti entro 30 giorni, sono previste limitazioni.
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