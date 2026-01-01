Felpa a girocollo ACG "Tuff Fleece" – Donna

L'aria è frizzante? Lasciati avvolgere dalla leggerezza di Tuff Fleece. Realizzata in pesante fleece French Terry, questa felpa è morbida e strutturata. Abbiamo aggiunto la tecnologia Dri-FIT per le giornate in cui c'è bisogno di uno strato di calore traspirante.

Colore mostrato in foto: Dark Smoke Grey/Bianco

Stile: IU8168-070

Paese/regione di origine: Pakistan