Cardigan da golf ampio Nike Fairway Fresh – Uomo

Nike Fairway Fresh
Cardigan da golf ampio – Uomo
Alcuni campi sono difficili, non importa da che angolazione li si guardi. Ispirata alla topografia di uno dei migliori campi da golf dell'Inghilterra, la stampa tartan su questo confortevole cardigan reinventa il motivo camo in chiave golfistica. Il fit ampio e la morbida struttura a doppia maglia lo rendono un capo ideale in campo e non solo.
- Colore mostrato in foto: Light Orewood Brown/Diffused Blue
- Stile: IO0687-104
- Paese/regione di origine: Vietnam
Nike Fairway Fresh
Alcuni campi sono difficili, non importa da che angolazione li si guardi. Ispirata alla topografia di uno dei migliori campi da golf dell'Inghilterra, la stampa tartan su questo confortevole cardigan reinventa il motivo camo in chiave golfistica. Il fit ampio e la morbida struttura a doppia maglia lo rendono un capo ideale in campo e non solo.
Vantaggi
- Il tessuto in maglia jacquard di peso medio offre morbidezza, calore e un delicato effetto cascante.
- La stampa all-over rappresenta alcune delle buche più memorabili del golf viste dall'alto.
Dettagli prodotto
- Chiusura con bottoni
- 70% poliestere/10% acrilica/10% rayon/7% lana/3% spandex.
- Lavare a mano in acqua fredda
- Prodotto importato
- Colore mostrato in foto: Light Orewood Brown/Diffused Blue
- Stile: IO0687-104
- Paese/regione di origine: Vietnam
Taglia/misura e fit
- Altezza: 188 cm; taglia indossata: M
- Fit ampio: ampio e confortevole
- Guida alle taglie e alle misure
Spedizione e resi
Costi di spedizione standard: 10 CHF per ordini sotto i 140 CHF per chi non è Member Nike e sotto i 70 CHF per i Member Nike.
Resi gratuiti entro 30 giorni, sono previste limitazioni.
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