Cardigan da golf ampio Nike Fairway Fresh – Uomo

Guida alle taglie e alle misure

Alcuni campi sono difficili, non importa da che angolazione li si guardi. Ispirata alla topografia di uno dei migliori campi da golf dell'Inghilterra, la stampa tartan su questo confortevole cardigan reinventa il motivo camo in chiave golfistica. Il fit ampio e la morbida struttura a doppia maglia lo rendono un capo ideale in campo e non solo.