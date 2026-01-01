Cappello Nike ACG Apex

Materiali riciclati
Nike ACG Apex
Cappello
Questo prodotto è realizzato per almeno il 75% con fibre riciclate
Copertura regolabile e design packable: non è un cappello qualsiasi. Ispirato dal nostro viaggio sulle Dolomiti, risponde alla necessità di avere capi e articoli adatti a ogni condizione. Quando fa caldo e hai bisogno di freschezza, rimuovi la parte superiore per scoprire la corona in rete. E se inizia a piovere all'improvviso? La tesa avvolgente e idrorepellente ti offre una copertura a 360 gradi.
- Colore mostrato in foto: Olive Flak/Nero
- Stile: IM6152-368
- Paese/regione di origine: Vietnam
Nike ACG Apex
Copertura regolabile e design packable: non è un cappello qualsiasi. Ispirato dal nostro viaggio sulle Dolomiti, risponde alla necessità di avere capi e articoli adatti a ogni condizione. Quando fa caldo e hai bisogno di freschezza, rimuovi la parte superiore per scoprire la corona in rete. E se inizia a piovere all'improvviso? La tesa avvolgente e idrorepellente ti offre una copertura a 360 gradi.
Cappello Apex
I cappelli Apex a secchiello sono tutti a profondità media e offrono una copertura integrale.
Design packable
Quando non ti serve, cerca le etichette "Pack it in" e "Pack it out". Usa i bottoni automatici vicino a queste etichette per riporre il cappello in una custodia compatta e leggera.
Dettagli ricchi di personalità
Il moschettone aggiunge un classico tocco ACG e consente di agganciare il cappello allo zaino per un facile trasporto. Il cinturino regolabile sotto il mento consente di adattare il fit.
Dettagli prodotto
- Corpo: 100% nylon. Fodera: 100% poliestere.
- Fascia interna traspirante
- Logo Nike ACG dal design rifrangente
- Il prodotto non è inteso come dispositivo di protezione individuale (DPI)
- Lavare a mano
- Prodotto importato
- Colore mostrato in foto: Olive Flak/Nero
- Stile: IM6152-368
- Paese/regione di origine: Vietnam
Spedizione e resi
Costi di spedizione standard: 10 CHF per ordini sotto i 140 CHF per chi non è Member Nike e sotto i 70 CHF per i Member Nike.
Resi gratuiti entro 30 giorni, sono previste limitazioni.
Realizzazione
- Il nylon riciclato nei prodotti Nike proviene da una varietà di materiali, tra cui tappeti riciclati e reti da pesca usate. Il nylon viene pulito, ordinato e trasformato in fiocchi prima di essere sottoposto a processi di riciclaggio chimici o meccanici per creare nuovi filati in nylon riciclato.
- Gli indumenti che utilizzano materiali in nylon riciclato riducono le emissioni di carbonio fino al 50% rispetto al nylon vergine.
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