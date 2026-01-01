Cappello Nike ACG Apex

Copertura regolabile e design packable: non è un cappello qualsiasi. Ispirato dal nostro viaggio sulle Dolomiti, risponde alla necessità di avere capi e articoli adatti a ogni condizione. Quando fa caldo e hai bisogno di freschezza, rimuovi la parte superiore per scoprire la corona in rete. E se inizia a piovere all'improvviso? La tesa avvolgente e idrorepellente ti offre una copertura a 360 gradi.

Colore mostrato in foto: Olive Flak/Nero

Stile: IM6152-368

Paese/regione di origine: Vietnam