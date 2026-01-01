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Cappello in maglia non strutturato Nike Club - Fir/Sanddrift/Sanddrift

Materiali riciclati

Nike Club

Cappello in maglia non strutturato

CHF 40
Fir/Sanddrift/Sanddrift
Nero/Ale Brown/Sanddrift

Lo stemma ricamato e la visiera in maglia waffle aggiungono un tocco esclusivo a questo classico cappello Club di media profondità. Realizzato in resistente tela di cotone, presenta una visiera curva per un look classico.


  • Colore mostrato in foto: Fir/Sanddrift/Sanddrift
  • Stile: IQ1326-323
  • Paese/regione di origine: Vietnam

Nike Club

CHF 40

Lo stemma ricamato e la visiera in maglia waffle aggiungono un tocco esclusivo a questo classico cappello Club di media profondità. Realizzato in resistente tela di cotone, presenta una visiera curva per un look classico.

Dettagli prodotto

  • Chiusura a scorrimento regolabile in metallo
  • Corpo: 100% cotone. Inserti: 100% poliestere. Fodera anteriore: 100% poliestere
  • Lavare a mano
  • Prodotto importato
  • Colore mostrato in foto: Fir/Sanddrift/Sanddrift
  • Stile: IQ1326-323
  • Paese/regione di origine: Vietnam

Spedizione e resi

Costi di spedizione standard: 10 CHF per ordini sotto i 140 CHF per chi non è Member Nike e sotto i 70 CHF per i Member Nike.

Resi gratuiti entro 30 giorni, sono previste limitazioni.

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