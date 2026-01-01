Cappello in maglia non strutturato Nike Club

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Materiali riciclati
Nike Club
Cappello in maglia non strutturato
CHF 40
Lo stemma ricamato e la visiera in maglia waffle aggiungono un tocco esclusivo a questo classico cappello Club di media profondità. Realizzato in resistente tela di cotone, presenta una visiera curva per un look classico.
- Colore mostrato in foto: Fir/Sanddrift/Sanddrift
- Stile: IQ1326-323
- Paese/regione di origine: Vietnam
Nike Club
CHF 40
Lo stemma ricamato e la visiera in maglia waffle aggiungono un tocco esclusivo a questo classico cappello Club di media profondità. Realizzato in resistente tela di cotone, presenta una visiera curva per un look classico.
Dettagli prodotto
- Chiusura a scorrimento regolabile in metallo
- Corpo: 100% cotone. Inserti: 100% poliestere. Fodera anteriore: 100% poliestere
- Lavare a mano
- Prodotto importato
- Colore mostrato in foto: Fir/Sanddrift/Sanddrift
- Stile: IQ1326-323
- Paese/regione di origine: Vietnam
Spedizione e resi
Costi di spedizione standard: 10 CHF per ordini sotto i 140 CHF per chi non è Member Nike e sotto i 70 CHF per i Member Nike.
Resi gratuiti entro 30 giorni, sono previste limitazioni.
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