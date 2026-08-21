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Cappello AeroBill AeroAdapt non strutturato Nike Dri-FIT ADV Fly - Bianco/Antracite/Nero

Materiali riciclati

Nike Dri-FIT ADV Fly

Cappello AeroBill AeroAdapt non strutturato

CHF 50
Bianco/Antracite/Nero
Nero/Antracite/Nero
Pink Smoke/Antracite

Questo prodotto è realizzato con fibre di poliestere riciclato per almeno il 50%.

Migliora il tuo percorso fitness con il cappello Nike Fly. Con un design a bassa profondità e un fit sportivo, questo cappello è ideale per la tua prossima corsa, il sollevamento pesi e le sessioni di esercizi. Mantieni la pelle fresca in uno stile cool con l'avanzato tessuto traspirante e i pannelli laterali AeroAdapt. Il laccetto elastico e un bloccacordini facile da usare ti consentono di trovare il fit perfetto per le tue esigenze di allenamento.


  • Colore mostrato in foto: Bianco/Antracite/Nero
  • Stile: FJ0736-100
  • Paese/regione di origine: Vietnam

Nike Dri-FIT ADV Fly

CHF 50

Migliora il tuo percorso fitness con il cappello Nike Fly. Con un design a bassa profondità e un fit sportivo, questo cappello è ideale per la tua prossima corsa, il sollevamento pesi e le sessioni di esercizi. Mantieni la pelle fresca in uno stile cool con l'avanzato tessuto traspirante e i pannelli laterali AeroAdapt. Il laccetto elastico e un bloccacordini facile da usare ti consentono di trovare il fit perfetto per le tue esigenze di allenamento.

Vantaggi

  • La tecnologia Nike Dri-FIT ADV usa un tessuto traspirante con caratteristiche tecniche avanzate per mantenere la pelle asciutta e offrire il massimo comfort.
  • La tecnologia Nike AeroBill unisce comfort e traspirabilità per ridurre le distrazioni.
  • La tecnologia Nike AeroAdapt si avvale di inserti mirati, con aperture attivate dal sudore, per aiutarti a mantenere la temperatura ideale.
  • Il laccetto elastico con bloccacordini consente di regolare facilmente il fit.
  • Gli inserti in tessuto elasticizzati a 4 vie offrono un fit confortevole.

Dettagli prodotto

  • Elementi rifrangenti
  • Corpo/fodera anteriore: 100% poliestere. Inserti: 81% poliestere/19% nylon.
  • Lavare a mano
  • Prodotto importato
  • Il prodotto non è inteso come dispositivo di protezione individuale (DPI)
  • Colore mostrato in foto: Bianco/Antracite/Nero
  • Stile: FJ0736-100
  • Paese/regione di origine: Vietnam

Spedizione e resi

Costi di spedizione standard: 10 CHF per ordini sotto i 140 CHF per chi non è Member Nike e sotto i 70 CHF per i Member Nike.

Resi gratuiti entro 30 giorni, sono previste limitazioni.

Realizzazione

    • Per i prodotti Nike in poliestere riciclato vengono utilizzate bottiglie di plastica riciclate, che vengono pulite, triturate e convertite in pellet. A loro volta, i pellet vengono trasformati in nuovi filati di alta qualità per creare i nostri prodotti, offrendo prestazioni eccezionali con un impatto ambientale ridotto.
    • Oltre a diminuire gli sprechi, il poliestere riciclato riduce le emissioni di carbonio del 30% circa rispetto al poliestere vergine. Nike salva ogni anno una media di 1 miliardo di bottiglie di plastica da discariche e corsi d'acqua.

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    CHF 50