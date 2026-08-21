Cappello AeroBill AeroAdapt non strutturato Nike Dri-FIT ADV Fly

Materiali riciclati
Nike Dri-FIT ADV Fly
Cappello AeroBill AeroAdapt non strutturato
Questo prodotto è realizzato con fibre di poliestere riciclato per almeno il 50%.
Migliora il tuo percorso fitness con il cappello Nike Fly. Con un design a bassa profondità e un fit sportivo, questo cappello è ideale per la tua prossima corsa, il sollevamento pesi e le sessioni di esercizi. Mantieni la pelle fresca in uno stile cool con l'avanzato tessuto traspirante e i pannelli laterali AeroAdapt. Il laccetto elastico e un bloccacordini facile da usare ti consentono di trovare il fit perfetto per le tue esigenze di allenamento.
- Colore mostrato in foto: Bianco/Antracite/Nero
- Stile: FJ0736-100
- Paese/regione di origine: Vietnam
Nike Dri-FIT ADV Fly
Migliora il tuo percorso fitness con il cappello Nike Fly. Con un design a bassa profondità e un fit sportivo, questo cappello è ideale per la tua prossima corsa, il sollevamento pesi e le sessioni di esercizi. Mantieni la pelle fresca in uno stile cool con l'avanzato tessuto traspirante e i pannelli laterali AeroAdapt. Il laccetto elastico e un bloccacordini facile da usare ti consentono di trovare il fit perfetto per le tue esigenze di allenamento.
Vantaggi
- La tecnologia Nike Dri-FIT ADV usa un tessuto traspirante con caratteristiche tecniche avanzate per mantenere la pelle asciutta e offrire il massimo comfort.
- La tecnologia Nike AeroBill unisce comfort e traspirabilità per ridurre le distrazioni.
- La tecnologia Nike AeroAdapt si avvale di inserti mirati, con aperture attivate dal sudore, per aiutarti a mantenere la temperatura ideale.
- Il laccetto elastico con bloccacordini consente di regolare facilmente il fit.
- Gli inserti in tessuto elasticizzati a 4 vie offrono un fit confortevole.
Dettagli prodotto
- Elementi rifrangenti
- Corpo/fodera anteriore: 100% poliestere. Inserti: 81% poliestere/19% nylon.
- Lavare a mano
- Prodotto importato
- Il prodotto non è inteso come dispositivo di protezione individuale (DPI)
- Colore mostrato in foto: Bianco/Antracite/Nero
- Stile: FJ0736-100
- Paese/regione di origine: Vietnam
Spedizione e resi
Costi di spedizione standard: 10 CHF per ordini sotto i 140 CHF per chi non è Member Nike e sotto i 70 CHF per i Member Nike.
Resi gratuiti entro 30 giorni, sono previste limitazioni.
Realizzazione
- Per i prodotti Nike in poliestere riciclato vengono utilizzate bottiglie di plastica riciclate, che vengono pulite, triturate e convertite in pellet. A loro volta, i pellet vengono trasformati in nuovi filati di alta qualità per creare i nostri prodotti, offrendo prestazioni eccezionali con un impatto ambientale ridotto.
- Oltre a diminuire gli sprechi, il poliestere riciclato riduce le emissioni di carbonio del 30% circa rispetto al poliestere vergine. Nike salva ogni anno una media di 1 miliardo di bottiglie di plastica da discariche e corsi d'acqua.
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