Cappello AeroBill AeroAdapt non strutturato Nike Dri-FIT ADV Fly

Migliora il tuo percorso fitness con il cappello Nike Fly. Con un design a bassa profondità e un fit sportivo, questo cappello è ideale per la tua prossima corsa, il sollevamento pesi e le sessioni di esercizi. Mantieni la pelle fresca in uno stile cool con l'avanzato tessuto traspirante e i pannelli laterali AeroAdapt. Il laccetto elastico e un bloccacordini facile da usare ti consentono di trovare il fit perfetto per le tue esigenze di allenamento.

Colore mostrato in foto: Bianco/Antracite/Nero

Stile: FJ0736-100

Paese/regione di origine: Vietnam