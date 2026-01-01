Canotta Nike Energy – Donna

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Materiali riciclati
Nike Energy
Canotta – Donna
CHF 135
Goditi tutto il comfort di questa canotta a strati slim fit realizzata in tessuto leggero ed elasticizzato.
- Colore mostrato in foto: Nero
- Stile: IO1985-010
- Paese/regione di origine: Cambogia
Nike Energy
CHF 135
Goditi tutto il comfort di questa canotta a strati slim fit realizzata in tessuto leggero ed elasticizzato.
Dettagli prodotto
- 94% poliestere/6% spandex
- Tight fit
- Lavabile in lavatrice
- Prodotto importato
- Colore mostrato in foto: Nero
- Stile: IO1985-010
- Paese/regione di origine: Cambogia
Taglia/misura e fit
- Altezza: 174 cm; taglia indossata: L
- Tight fit: aderente e attillato
- Guida alle taglie e alle misure
Spedizione e resi
Costi di spedizione standard: 10 CHF per ordini sotto i 140 CHF per chi non è Member Nike e sotto i 70 CHF per i Member Nike.
Resi gratuiti entro 30 giorni, sono previste limitazioni.
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