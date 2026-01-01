Canotta da trail running Dri-FIT Nike ACG "Solar Chase" – Donna

Progettata per giornate calde e lunghe sessioni di trail running, questa canotta ha cuciture minimaliste per ridurre le irritazioni. Il tessuto leggero ed elasticizzato è liscio e si asciuga rapidamente, per offrirti un comfort costante quando fa molto caldo.

Colore mostrato in foto: Mean Green/Summit White

Stile: IF1511-307

Paese/regione di origine: Vietnam