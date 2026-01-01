Canotta da trail running Dri-FIT Nike ACG "Solar Chase" – Donna

Materiali riciclati
Nike ACG "Solar Chase"
Canotta da trail running Dri-FIT – Donna
Questo prodotto è realizzato con fibre di poliestere riciclate per almeno il 75%.
Progettata per giornate calde e lunghe sessioni di trail running, questa canotta ha cuciture minimaliste per ridurre le irritazioni. Il tessuto leggero ed elasticizzato è liscio e si asciuga rapidamente, per offrirti un comfort costante quando fa molto caldo.
- Colore mostrato in foto: Mean Green/Summit White
- Stile: IF1511-307
- Paese/regione di origine: Vietnam
Nike ACG "Solar Chase"
Progettata per giornate calde e lunghe sessioni di trail running, questa canotta ha cuciture minimaliste per ridurre le irritazioni. Il tessuto leggero ed elasticizzato è liscio e si asciuga rapidamente, per offrirti un comfort costante quando fa molto caldo.
Ispirata alle Dolomiti
La stampa di questa maglia si ispira al nostro viaggio sulle Dolomiti, nell'Italia nordorientale. Ne abbiamo ammirato la bellezza sconfinata, tra prati, grotte e inquietanti storie di creature mitiche.
Tecnologia traspirante
La tecnologia Nike Dri-FIT allontana il sudore per favorirne una rapida evaporazione e mantenere la pelle asciutta per un comfort ideale.
Dettagli prodotto
- Loghi ACG e Swoosh dal design rifrangente
- Il prodotto non è inteso come dispositivo di protezione individuale (DPI)
- 87% poliestere/13% spandex
- Lavabile in lavatrice
- Prodotto importato
- Colore mostrato in foto: Mean Green/Summit White
- Stile: IF1511-307
- Paese/regione di origine: Vietnam
Taglia/misura e fit
- Altezza: 178 cm; taglia indossata: S
- Slim fit: elegante e su misura
- Guida alle taglie e alle misure
Spedizione e resi
Costi di spedizione standard: 10 CHF per ordini sotto i 140 CHF per chi non è Member Nike e sotto i 70 CHF per i Member Nike.
Resi gratuiti entro 30 giorni, sono previste limitazioni.
Realizzazione
- Per i prodotti Nike in poliestere riciclato vengono utilizzate bottiglie di plastica riciclate, che vengono pulite, triturate e convertite in pellet. A loro volta, i pellet vengono trasformati in nuovi filati di alta qualità per creare i nostri prodotti, offrendo prestazioni eccezionali con un impatto ambientale ridotto.
- Oltre a diminuire gli sprechi, il poliestere riciclato riduce le emissioni di carbonio del 30% circa rispetto al poliestere vergine. Nike salva ogni anno una media di 1 miliardo di bottiglie di plastica da discariche e corsi d'acqua.
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