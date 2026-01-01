Canotta corta da running Dri-FIT ADV Nike AeroSwift – Donna

Materiali riciclati
Nike AeroSwift
Canotta corta da running Dri-FIT ADV – Donna
Questo prodotto è realizzato con fibre di poliestere riciclato al 100%.
Progettata pensando alla prossima vittoria, questa canotta da gara aiuta a mantenere la pelle asciutta con il giusto comfort mentre tagli il traguardo. In più, è traspirante e arricchita da una stampa ispirata al bagliore di un trofeo di diamanti.
- Colore mostrato in foto: Off White/Nero
- Stile: IF3647-101
- Paese/regione di origine: Cambogia
Nike AeroSwift
Progettata pensando alla prossima vittoria, questa canotta da gara aiuta a mantenere la pelle asciutta con il giusto comfort mentre tagli il traguardo. In più, è traspirante e arricchita da una stampa ispirata al bagliore di un trofeo di diamanti.
Vantaggi
- Nike Dri-FIT ADV perfeziona la nostra tecnologia traspirante per offrire una freschezza totale e zone di traspirabilità che mantengono la pelle asciutta.
- Il tessuto leggero presenta sezioni traforate per aumentare la traspirabilità nelle zone più soggette a sudorazione.
- Le cuciture termosaldate su scollo e giromanica offrono un fit morbido e confortevole e consentono movimenti naturali.
- Gli spacchetti laterali forniscono una circolazione ottimale dell'aria.
Dettagli prodotto
- 100% poliestere
- Lavabile in lavatrice
- Prodotto importato
- Colore mostrato in foto: Off White/Nero
- Stile: IF3647-101
- Paese/regione di origine: Cambogia
Taglia/misura e fit
- Altezza: 175 cm; taglia indossata: S
- Slim fit: elegante e su misura
- Guida alle taglie e alle misure
Spedizione e resi
Costi di spedizione standard: 10 CHF per ordini sotto i 140 CHF per chi non è Member Nike e sotto i 70 CHF per i Member Nike.
Resi gratuiti entro 30 giorni, sono previste limitazioni.
Realizzazione
- Per i prodotti Nike in poliestere riciclato vengono utilizzate bottiglie di plastica riciclate, che vengono pulite, triturate e convertite in pellet. A loro volta, i pellet vengono trasformati in nuovi filati di alta qualità per creare i nostri prodotti, offrendo prestazioni eccezionali con un impatto ambientale ridotto.
- Oltre a diminuire gli sprechi, il poliestere riciclato riduce le emissioni di carbonio del 30% circa rispetto al poliestere vergine. Nike salva ogni anno una media di 1 miliardo di bottiglie di plastica da discariche e corsi d'acqua.
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