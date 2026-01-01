Canotta Air Jordan – Donna

Materiali riciclati
Air Jordan
Canotta – Donna
Questo prodotto è realizzato con fibre riciclate per almeno il 50%
Indossa un capo morbidissimo e totalmente inaspettato. Artigianalità e Jordan DNA si fondono in questa morbida canotta ispirata alle maglie per offrirti uno streetwear raffinato che puoi indossare in qualsiasi situazione.
- Colore mostrato in foto: Nero/Dark Smoke Grey/Nero
- Stile: HQ9171-010
- Paese/regione di origine: Cina
Air Jordan
Indossa un capo morbidissimo e totalmente inaspettato. Artigianalità e Jordan DNA si fondono in questa morbida canotta ispirata alle maglie per offrirti uno streetwear raffinato che puoi indossare in qualsiasi situazione.
Dettagli prodotto
- 53% nylon/34% rayon/12% poliestere/1% spandex
- Lavare a mano
- Prodotto importato
- Colore mostrato in foto: Nero/Dark Smoke Grey/Nero
- Stile: HQ9171-010
- Paese/regione di origine: Cina
Taglia/misura e fit
- Altezza: 173 cm; taglia indossata: S
- Tight fit: aderente e attillato
- Guida alle taglie e alle misure
Spedizione e resi
Costi di spedizione standard: 10 CHF per ordini sotto i 140 CHF per chi non è Member Nike e sotto i 70 CHF per i Member Nike.
Resi gratuiti entro 30 giorni, sono previste limitazioni.
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