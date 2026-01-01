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Canotta Air Jordan – Donna - Nero/Dark Smoke Grey/Nero

Materiali riciclati

Air Jordan

Canotta – Donna

CHF 120
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Questo prodotto è realizzato con fibre riciclate per almeno il 50%

Indossa un capo morbidissimo e totalmente inaspettato. Artigianalità e Jordan DNA si fondono in questa morbida canotta ispirata alle maglie per offrirti uno streetwear raffinato che puoi indossare in qualsiasi situazione.


  • Colore mostrato in foto: Nero/Dark Smoke Grey/Nero
  • Stile: HQ9171-010
  • Paese/regione di origine: Cina

Air Jordan

CHF 120

Indossa un capo morbidissimo e totalmente inaspettato. Artigianalità e Jordan DNA si fondono in questa morbida canotta ispirata alle maglie per offrirti uno streetwear raffinato che puoi indossare in qualsiasi situazione.

Dettagli prodotto

  • 53% nylon/34% rayon/12% poliestere/1% spandex
  • Lavare a mano
  • Prodotto importato
  • Colore mostrato in foto: Nero/Dark Smoke Grey/Nero
  • Stile: HQ9171-010
  • Paese/regione di origine: Cina

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