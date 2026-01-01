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Calzettoni Nike Everyday Elevated (1 paio) - Nero/Platinum Tint

Nike Everyday Elevated

Calzettoni (1 paio)

CHF 17

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Migliora le tue giornate. con la versione rinnovata delle nostre calze iconiche. Filati più morbidi che mantengono la forma, un'ammortizzazione leggera per il massimo comfort e un fit rinnovato che avvolge il piede alla perfezione: per trasformare ogni passo in un momento di puro relax.


  • Colore mostrato in foto: Nero/Platinum Tint
  • Stile: IO1846-010
  • Paese/regione di origine: Cambogia

Nike Everyday Elevated

CHF 17

Migliora le tue giornate. con la versione rinnovata delle nostre calze iconiche. Filati più morbidi che mantengono la forma, un'ammortizzazione leggera per il massimo comfort e un fit rinnovato che avvolge il piede alla perfezione: per trasformare ogni passo in un momento di puro relax.

Vantaggi

  • L'ammortizzazione sul tallone e sulla pianta del piede offre una sensazione di morbidezza.
  • Il supporto plantare tecnico e una calzata aggiornata avvolgono il piede per offrirti comfort e stabilità.
  • La punta e il tallone rinforzati sono progettati per resistere all'usura quotidiana.
  • Tecnologia Nike Dri-FIT per pelle asciutta e comfort ideale.
  • Mesh completo sul dorso del piede per una migliore traspirabilità.
  • La misura cucita sotto il piede evita confusione.

Dettagli prodotto

  • 97% poliestere/3% spandex
  • Lavabile in lavatrice
  • Prodotto importato
  • Colore mostrato in foto: Nero/Platinum Tint
  • Stile: IO1846-010
  • Paese/regione di origine: Cambogia

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