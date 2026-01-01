Calze da calcio al ginocchio Nike Dri-FIT ADV Paris Saint-Germain VaporFast – Goalkeeper

Indossa le calze Paris Saint-Germain VaporFast e sfoggia lo stesso look della tua squadra. L’intera gamba è progettata per ridurre la compressione del polpaccio, quindi non dovrai più bucare le calze. Sono dotate di tecnologia traspirante avanzata e ammortizzazione in punti strategici, quindi nulla ti distrarrà dalla partita.

Colore mostrato in foto: Nero/Bianco

Stile: IQ6934-010

Paese/regione di origine: Turchia