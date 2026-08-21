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Borsone medio da training Nike Brasilia 9.5 (60 l) - Nero/Nero/Bianco

Materiali riciclati

Nike Brasilia 9.5

Borsone medio da training (60 l)

CHF 55

Questo prodotto è realizzato con fibre di poliestere riciclato per almeno il 65%

Con il borsone Nike Brasilia, spazioso e resistente, avrai sempre i tuoi accessori per l'allenamento a portata di mano. Lo scomparto laterale consente di tenere separate le scarpe, mentre le tasche interne ed esterne garantiscono un'organizzazione perfetta. Questo prodotto è realizzato con fibre di poliestere riciclato per almeno il 65%.


  • Colore mostrato in foto: Nero/Nero/Bianco
  • Stile: DH7710-010
  • Paese/regione di origine: Cina, Indonesia

Nike Brasilia 9.5

CHF 55

Con il borsone Nike Brasilia, spazioso e resistente, avrai sempre i tuoi accessori per l'allenamento a portata di mano. Lo scomparto laterale consente di tenere separate le scarpe, mentre le tasche interne ed esterne garantiscono un'organizzazione perfetta. Questo prodotto è realizzato con fibre di poliestere riciclato per almeno il 65%.

Vantaggi

  • Lo scomparto principale con zip protegge i tuoi oggetti indispensabili per l'allenamento.
  • Lo scomparto interno con zip è ideale per tenere separati scarpe e indumenti sudati.
  • Il fondo rivestito protegge i tuoi oggetti da urti, graffi e liquidi.
  • Le tasche esterne sono pensate per avere i tuoi oggetti indispensabili sempre a portata di mano.

Dettagli prodotto

  • 63,5 x 30,5 x 30,5 cm ca. (Lunghezza x Larghezza x Altezza)
  • 60 l
  • Spallaccio rimovibile
  • 100% poliestere
  • Pulire solo le parti macchiate
  • Prodotto importato
  • Colore mostrato in foto: Nero/Nero/Bianco
  • Stile: DH7710-010
  • Paese/regione di origine: Cina, Indonesia

Spedizione e resi

Costi di spedizione standard: 10 CHF per ordini sotto i 140 CHF per chi non è Member Nike e sotto i 70 CHF per i Member Nike.

Resi gratuiti entro 30 giorni, sono previste limitazioni.

Realizzazione

    • Per i prodotti Nike in poliestere riciclato vengono utilizzate bottiglie di plastica riciclate, che vengono pulite, triturate e convertite in pellet. A loro volta, i pellet vengono trasformati in nuovi filati di alta qualità per creare i nostri prodotti, offrendo prestazioni eccezionali con un impatto ambientale ridotto.
    • Oltre a diminuire gli sprechi, il poliestere riciclato riduce le emissioni di carbonio del 30% circa rispetto al poliestere vergine. Nike salva ogni anno una media di 1 miliardo di bottiglie di plastica da discariche e corsi d'acqua.

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