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Valutazione alta
Borsone medio da calcio Nike Academy Team (60 L) - Midnight Navy/Nero/Bianco

Nike Academy Team

Borsone medio da calcio (60 L)

CHF 50
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TAGLIA UNICA

Il borsone Nike Academy Team sfoggia un design resistente pensato per organizzare i tuoi oggetti. Scomparti specifici offrono lo spazio ideale per riporre pallone, scarpe e abiti, mentre gli spallacci ti permettono di trasportare comodamente i tuoi accessori quando sei in movimento.


  • Colore mostrato in foto: Midnight Navy/Nero/Bianco
  • Stile: CU8090-410
  • Paese/regione di origine: Vietnam

Nike Academy Team

CHF 50

PRATICO SPAZIO MENTRE VAI E TORNI DAL CAMPO.

Il borsone Nike Academy Team sfoggia un design resistente pensato per organizzare i tuoi oggetti. Scomparti specifici offrono lo spazio ideale per riporre pallone, scarpe e abiti, mentre gli spallacci ti permettono di trasportare comodamente i tuoi accessori quando sei in movimento.

Vantaggi

  • Scomparto principale grande abbastanza per riporre il pallone e altri oggetti.
  • Scomparto inferiore con zip per riporre separatamente gli indumenti bagnati/asciutti e tenere i tuoi oggetti puliti e organizzati.
  • Impugnatura e spallacci per trasportare comodamente i tuoi oggetti.
  • Taschina interna e tasca esterna con zip per i piccoli oggetti di valore.

Dettagli prodotto

  • 63,5 x 30,5 x 30,5 cm (Lunghezza x Larghezza x Altezza)
  • 60 L
  • 100% poliestere
  • Pulire solo le parti macchiate
  • Prodotto importato
  • Colore mostrato in foto: Midnight Navy/Nero/Bianco
  • Stile: CU8090-410
  • Paese/regione di origine: Vietnam

Spedizione e resi

Costi di spedizione standard: 10 CHF per ordini sotto i 140 CHF per chi non è Member Nike e sotto i 70 CHF per i Member Nike.

Resi gratuiti entro 30 giorni, sono previste limitazioni.

Recensioni (12)

4.2 stelle

  • Mauvaise qualité insatisfait

    JordanJ243167783

    Mauvaise qualité, Tissu déchiré au bout de 2 utilisations.

  • LisaP702958956

    Please bring back the red one and also more coloured for women

  • Bag

    LouiseB506296906

    Great size bag for my son for the gym & easy to carry

Borsone medio da calcio Nike Academy Team (60 L)

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