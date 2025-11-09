Borsone medio da calcio Nike Academy Team (60 L)

Mauvaise qualité insatisfait
JordanJ243167783
Mauvaise qualité, Tissu déchiré au bout de 2 utilisations.
Il borsone Nike Academy Team sfoggia un design resistente pensato per organizzare i tuoi oggetti. Scomparti specifici offrono lo spazio ideale per riporre pallone, scarpe e abiti, mentre gli spallacci ti permettono di trasportare comodamente i tuoi accessori quando sei in movimento.
Nike Academy Team
PRATICO SPAZIO MENTRE VAI E TORNI DAL CAMPO.
Il borsone Nike Academy Team sfoggia un design resistente pensato per organizzare i tuoi oggetti. Scomparti specifici offrono lo spazio ideale per riporre pallone, scarpe e abiti, mentre gli spallacci ti permettono di trasportare comodamente i tuoi accessori quando sei in movimento.
Costi di spedizione standard: 10 CHF per ordini sotto i 140 CHF per chi non è Member Nike e sotto i 70 CHF per i Member Nike.
Resi gratuiti entro 30 giorni, sono previste limitazioni.
4.2 stelle
Mauvaise qualité insatisfait
JordanJ243167783
Mauvaise qualité, Tissu déchiré au bout de 2 utilisations.
LisaP702958956
Please bring back the red one and also more coloured for women
Bag
LouiseB506296906
Great size bag for my son for the gym & easy to carry
Nike Academy Team