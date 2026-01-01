Borsone medio da calcio Nike Academy (60 L)

Questo articolo è escluso dalle promozioni e dagli sconti sul sito.

Il borsone Nike Academy sfoggia un design resistente pensato per organizzare i tuoi oggetti. L'ampio scomparto principale e le tasche laterali separate offrono spazio per riporre pallone, scarpe e abiti, mentre gli spallacci e la tracolla ti permettono di trasportalo comodamente quando sei in movimento.