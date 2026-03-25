Borsa portascarpe da training Nike Brasilia 9.5 (11 l)

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Questo prodotto è realizzato con fibre di poliestere riciclato per almeno il 65%

La borsa portascarpe Nike Brasilia ti consente di riporre e portare con te le scarpe separandole dagli altri oggetti. La pratica maniglia facilita il trasporto, mentre la tasca con zip esterna è ideale per tenere i piccoli oggetti a portata di mano. Questo prodotto è realizzato con fibre di poliestere riciclato per almeno il 65%.