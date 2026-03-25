Borsa portascarpe da training Nike Brasilia 9.5 (11 l)

praktisch, sauber
KatrinB896734485
Praktisch für die Reise, Kurztripps.
Materiali riciclati
Questo prodotto è realizzato con fibre di poliestere riciclato per almeno il 65%
La borsa portascarpe Nike Brasilia ti consente di riporre e portare con te le scarpe separandole dagli altri oggetti. La pratica maniglia facilita il trasporto, mentre la tasca con zip esterna è ideale per tenere i piccoli oggetti a portata di mano. Questo prodotto è realizzato con fibre di poliestere riciclato per almeno il 65%.
Nike Brasilia 9.5
UN PRATICO SPAZIO PER LE TUE SCARPE.
La borsa portascarpe Nike Brasilia ti consente di riporre e portare con te le scarpe separandole dagli altri oggetti. La pratica maniglia facilita il trasporto, mentre la tasca con zip esterna è ideale per tenere i piccoli oggetti a portata di mano. Questo prodotto è realizzato con fibre di poliestere riciclato per almeno il 65%.
Costi di spedizione standard: 10 CHF per ordini sotto i 140 CHF per chi non è Member Nike e sotto i 70 CHF per i Member Nike.
Resi gratuiti entro 30 giorni, sono previste limitazioni.
5 stelle
praktisch, sauber
KatrinB896734485
Praktisch für die Reise, Kurztripps.
Il Top
Luca940326793
Come sempre il top in stile, materiale ed utilità
CAPIENTE
PIO81
IO LA USO PER METTERCI GLI ACCESSORI PER L'ATTIVITA' SPORTIVA CHE PRATICO, CAPIENTE E BEN FATTA. MI PIACE MOSTRARLA OLTRE AD ESSERMI UTILE
Nike Brasilia 9.5