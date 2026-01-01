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Borsa a tracolla Crescent Nike Aura (4 l) - Nero/Nero/Metallic Silver Barrel

Nike Aura

Borsa mezzaluna a tracolla (4 l)

28% di sconto
Nero/Nero/Metallic Silver Barrel
Light Violet Ore/Light Violet Ore/LT TRNSPRNT GLD
TAGLIA UNICA

Tieni i tuoi oggetti indispensabili per tutti i giorni sempre a portata di mano con la borsa a tracolla Nike Aura. La tasca principale consente di accedere velocemente ai piccoli oggetti, mentre i taschini interni semplificano l'organizzazione. Questa versione abbina il tessuto in velluto a coste a dettagli metallizzati.


  • Colore mostrato in foto: Nero/Nero/Metallic Silver Barrel
  • Stile: IH2122-010
  • Paese/regione di origine: Vietnam

Nike Aura

28% di sconto

Tieni i tuoi oggetti indispensabili per tutti i giorni sempre a portata di mano con la borsa a tracolla Nike Aura. La tasca principale consente di accedere velocemente ai piccoli oggetti, mentre i taschini interni semplificano l'organizzazione. Questa versione abbina il tessuto in velluto a coste a dettagli metallizzati.

Dettagli prodotto

  • Fascetta a strappo regolabile
  • 30,5 x 18 x 10 cm (LxPxH)
  • Corpo: 100% poliestere. Fodera: 100% poliestere.
  • Pulire solo le parti macchiate
  • Prodotto importato
  • Colore mostrato in foto: Nero/Nero/Metallic Silver Barrel
  • Stile: IH2122-010
  • Paese/regione di origine: Vietnam

Spedizione e resi

Costi di spedizione standard: 10 CHF per ordini sotto i 140 CHF per chi non è Member Nike e sotto i 70 CHF per i Member Nike.

Resi gratuiti entro 30 giorni, sono previste limitazioni.

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