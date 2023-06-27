Cinque outfit da donna per giocare a golf

Quando ti prepari per una giornata sul green, metà del divertimento sta nella scelta dell'outfit, anzi, nell'indossare un outfit carino da donna per il golf.

Certo, anche l'efficacia del colpo di partenza e la precisione nel mandare in buca meritano un applauso, ma saranno più apprezzati se sfoggi un completo da golf elegante. E, se non hai ancora tanta esperienza nel golf, un outfit grazioso e adeguato ti darà sicurezza: un look vincente può aiutarti anche a vincere la partita, non credi?

Spoiler: i migliori outfit da golf vanno oltre l'estetica del country club. Tessuti ad alte prestazioni, scarpe solide, silhouette versatili e vari accessori, come le visiere o i guanti, saranno i benvenuti. Tuttavia, non si tratta solo di stile e preferenze personali. Nei campi da golf privati in genere si rispettano dress code molto formali, mentre in altri valgono regole implicite del mondo del golf che promuovono un look classico ma anche sportivo.

Nei migliori outfit da donna per il golf, lunghezza e precisione sono di solito imprescindibili. In altre parole: shorts, gonne, abiti e skorts devono essere sopra il ginocchio, ma non se sono capi da bambina. Camicie e magliette con colletto, a manica lunga, corta, o smanicate, sono la norma. Tuttavia, si può indossare in genere qualsiasi top, felpa con cappuccio o maglia da golf sobria, con scollo più alto. Wow, quante regole!

Poiché sono molti gli aspetti da considerare, e devi concentrarti sul gioco, ti suggeriamo cinque outfit da donna dal design accattivante. Scegline uno per la prossima partita e dai il meglio di te.