Bra By Michaela: outfit con reggiseno sportivo

Bra by Michaela
Michaela DePrince: come abbinare i bra
Bra By Michaela è la nuovissima proposta dell'icona contemporanea del mondo del balletto, Michaela DePrince, che dà il proprio tocco unico sia alla danza, sia al nostro progetto Free To Change, rendendo omaggio al modo in cui cresciamo e diventiamo persone più forti.
Per i suoi consigli su come abbinare i bra l'abbiamo raggiunta a New York, dove ci ha mostrato come indossare i bra Nike Alate in ogni momento della giornata con look che non ricordano minimamente gli allenamenti. Scopri i diversi abbinamenti qui sotto.
1. Bra Nike Alate in bianco con camicia e minigonna nere con paillettes
"Hai presente la situazione: devi uscire per un appuntamento e provi mezzo guardaroba prima di trovare l'outfit giusto. È così che mi fa sentire questo abbinamento. Adoro il look disinvolto: è come la danza, dove tutti i passi sono provati e riprovati, ma dall'esterno sembrano non richiedere alcuno sforzo. Il bra Nike Alate in bianco ha un bel contrasto sia con la mia pelle che con la camicia e la minigonna nere con paillettes. Mi piace la versatilità di indossare il bra come top corto, ma anche avere la possibilità di abbottonare la camicia e lasciarne solo intravedere il profilo".
2. Bra Nike Alate in nero con trench e jeans bianchi
"Capita spesso che mi metta a ballare per strada, facendo pratica con le braccia mentre cammino. Lo faccio praticamente sempre. È per questo che adoro la maggiore libertà di movimento che il bra Nike Alate mi offre rispetto a qualsiasi altro reggiseno sportivo. Il look è fantastico, mi piace il doppio aspetto classico e moderno dell'abbinamento tra nero (bra) e bianco (jeans e trench). Qualsiasi cosa mi faccia sentire a mio agio, ma anche determinata, per me è l'equilibrio perfetto. Se non mi sento troppo sicura di me stessa, mi piace poter indossare qualcosa che mi doni maggiore fiducia e una sensazione di forza. Sento che se andassi a una riunione vestita così, non potrebbe che essere un successo".
3. Bra Nike Alate in nero con pantaloni in pelle e camicia rossa
"Quando ho creato questo look, mi sono praticamente dimenticata che il bra Nike Alate è un capo che indosserei anche per allenarmi. Era davvero sexy usato come top corto abbinato a dei pantaloni in pelle, ed è così comodo che non potevo non adorarlo. Indossarlo mi ha fatto sentire alla grande. E il tocco di rosso della camicia e delle scarpe rendeva tutto il look davvero giocoso. Lo indosserei a una serata fuori con le amiche, in uno di quei posti in cui si entra dalla cucina di un locale senza pretese, per poi attraversare la porta sul retro e trovarsi in un club con una musica così bella che il bisogno di ballare diventa irresistibile".
Qualunque siano il colore e la taglia che stai cercando, puoi acquistare i bra Nike Alate qui sotto.