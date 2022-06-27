Bra By Michaela: outfit con reggiseno sportivo

"Hai presente la situazione: devi uscire per un appuntamento e provi mezzo guardaroba prima di trovare l'outfit giusto. È così che mi fa sentire questo abbinamento. Adoro il look disinvolto: è come la danza, dove tutti i passi sono provati e riprovati, ma dall'esterno sembrano non richiedere alcuno sforzo. Il bra Nike Alate in bianco ha un bel contrasto sia con la mia pelle che con la camicia e la minigonna nere con paillettes. Mi piace la versatilità di indossare il bra come top corto, ma anche avere la possibilità di abbottonare la camicia e lasciarne solo intravedere il profilo".