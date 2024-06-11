Lettera alla me più vecchia: storia di un'adolescente

Essere indulgenti con sé stessi è importante. Cerco sempre di dimostrare ai miei coetanei che sbagliare è normale, ma a volte io stessa dimentico questo principio.



A volte mi sento stressata e sopraffatta dalla scuola, dagli allenamenti o da tutte quelle cose che sembrano accumularsi, e me la prendo con me stessa quando non dovrei. Spero che più in là capirò che ognuno di noi ha i propri tempi. Che, a prescindere dagli ostacoli che affronterò (in pista e nella vita di tutti i giorni), alla fine riuscirò a raggiungere il mio obiettivo.