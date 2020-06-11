La forza di una playlist energizzante

La musica ha un enorme potere motivante e a volte è l'interruttore magico che innesca una mentalità vincente. In questo articolo, Kirsty Godso, Nike Master Trainer, ci offre i suoi suggerimenti su come e dove trovare i brani più adatti ad alimentare la motivazione.



Attività fisica e musica sono da sempre un binomio vincente e molti di noi trovano utile allenarsi con il sottofondo energetico dei propri brani preferiti.



Ma a me piace trovare motivazione nella musica anche prima di iniziare l'allenamento. Se non sono proprio di buonumore, o sono stanca, oppure non ho molta voglia di allenarmi, pochi minuti di riscaldamento con la musica possono cambiare completamente il corso della mia giornata.



Metto su un po' di hip-hop vecchio stile ed ecco che il malumore o l'apatia svaniscono all'istante. Finalmente sono pronta a dare il massimo.