Nike presenta le innovazioni tecnologiche di Pegasus 41

Prima di creare quest'ultima Peg, Nike ha chiesto ai runner che corrono tutti i giorni di scoprire cosa mancasse alle scarpe Pegasus. Sulla base di quanto riscontrato, i designer hanno cercato di rendere Pegasus 41 non solo resistente e affidabile, ma anche più confortevole. La tomaia è realizzata in mesh tecnico, nato per offrire maggiore traspirabilità e morbidezza rispetto ai modelli precedenti.



Pegasus 41 dispone inoltre dell'inedito e innovativo Dynamic Midfoot Fit. In questo sistema, l'allacciatura della scarpa è collegata a una fascia mediale interna che avvolge tutto il piede, donando il meglio in termini di supporto, resistenza e comfort.

Grazie alle sue unicità e al design sostenibile, la nuova arrivata della linea Pegasus offre uno sguardo entusiasmante sul futuro delle scarpe nel segno dell'innovazione. Pegasus 41 farà il suo debutto a giugno 2024 su Nike.com e presso rivenditori selezionati.