Nike presenta le innovazioni tecnologiche di Pegasus 41
Notizie sul prodotto
La nuova scarpa è la prima della linea Pegasus a sfoggiare una combinazione di unità Air Zoom e nuovissima intersuola in schiuma ReactX, per un maggiore ritorno di energia.
È dal suo debutto nel 1983 che la linea Pegasus di Nike, amata dai runner di tutto il mondo, si distingue per affidabilità e resistenza. La nuova Pegasus 41 offre tutte le caratteristiche delle scarpe Pegasus più apprezzate dagli atleti, ma non solo.
Pronta per l'esordio nei negozi a giugno 2024, Pegasus 41 è resistente e morbida come i modelli che l'hanno preceduta, ma introduce una tecnologia rivoluzionaria e innovativa.
Tra le novità di rilievo, integra un'intersuola a tutta lunghezza in schiuma ReactX. È la prima Pegasus a presentare questo tipo di schiuma, che rende la scarpa più sostenibile e resistente.
Ma la schiuma ReactX di Pegasus 41 ha anche permesso di aumentare il ritorno di energia del 13% rispetto alla schiuma React utilizzata per Pegasus 40. La schiuma Nike ReactX è progettata per ridurre di almeno il 43% l'impatto ambientale di un paio di intersuole, poiché l'energia utilizzata nel processo di produzione è inferiore rispetto a quella impiegata per la realizzazione della precedente schiuma Nike React.
Questo modello è dotato di unità Air Zoom su avampiede e tallone. Grazie al connubio tra l'intersuola in schiuma ReactX e le unità Air Zoom, il livello di ammortizzazione percepito con Pegasus 41 è lo stesso delle altre scarpe della linea. Questa caratteristica influisce anche sul modo in cui la scarpa risponde al tuo piede, avvolgendolo come un guanto mentre corri.
Prima di creare quest'ultima Peg, Nike ha chiesto ai runner che corrono tutti i giorni di scoprire cosa mancasse alle scarpe Pegasus. Sulla base di quanto riscontrato, i designer hanno cercato di rendere Pegasus 41 non solo resistente e affidabile, ma anche più confortevole. La tomaia è realizzata in mesh tecnico, nato per offrire maggiore traspirabilità e morbidezza rispetto ai modelli precedenti.
Pegasus 41 dispone inoltre dell'inedito e innovativo Dynamic Midfoot Fit. In questo sistema, l'allacciatura della scarpa è collegata a una fascia mediale interna che avvolge tutto il piede, donando il meglio in termini di supporto, resistenza e comfort.
Grazie alle sue unicità e al design sostenibile, la nuova arrivata della linea Pegasus offre uno sguardo entusiasmante sul futuro delle scarpe nel segno dell'innovazione. Pegasus 41 farà il suo debutto a giugno 2024 su Nike.com e presso rivenditori selezionati.
Testo di Jessica Nemire