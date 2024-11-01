I migliori prodotti Air di Nike sfilano nel Blueprint Pack

La tecnologia Nike Air si è evoluta e ha fatto molta strada dal suo debutto nel 1970. Ora, puoi ammirare le innovazioni Nike Air in un'ampia varietà di scarpe che hanno tutte l'obiettivo di offrire reattività, ammortizzazione e leggerezza. Il marchio alzerà il sipario sul nuovo Nike Blueprint Pack con l'inconfondibile tecnologia Air nell'estate del 2024.

Il lancio prevede 13 inediti modelli Air progettati per una serie di sport diversi. La selezione comprende scarpe chiodate, scarpe da basket, un modello da calcio e uno da tutti i giorni, per soddisfare ogni tua esigenza sia in campo che fuori.

"Tutto quello che facciamo ruota intorno agli atleti. Siamo nati per osare e prenderci rischi per loro", afferma Martin Lotti, Chief Design Officer di Nike. "Quest'estate, a fare la differenza sarà l'incredibile ritorno di energia di Nike Air. Le scarpe di Nike Blueprint Pack con tecnologia Air mi hanno dato la carica per ciò che abbiamo creato per gli atleti, ma mi sento anche ispirato perché credo sia l'inizio di un nuovo e incredibile viaggio". Nike Air ha avuto un ruolo di rilievo in numerosi e importanti eventi sportivi, ad esempio dando supporto a Eliud Kipchoge nell'impresa di abbattere la barriera delle due ore nella maratona, un obiettivo considerato irraggiungibile in passato.

La tecnologia Nike Air più recente si fonda sul lavoro di scienziati, ricercatori e designer, coadiuvati dall'intelligenza artificiale e da strumenti algoritmici, che hanno analizzato una dozzina di soluzioni ai problemi più ricorrenti degli atleti per creare un prodotto migliore e maggiormente supportato dai dati. Questa tecnologia all'avanguardia permette inoltre ai ricercatori Nike di perfezionare Air e distribuirla al meglio in ogni misura di scarpe.

I 13 modelli di Nike Blueprint Pack sfoggiano tutti la stessa colorazione, dove lo Swoosh in Classic Blue spicca su uno sfondo bianco con accenti in Bright Orange. La colorazione prende spunto dal co-fondatore di Nike e coach di atletica Bill Bowerman, il quale era così determinato a creare scarpe leggere che pur di non aggiungere peso a quelle dei suoi atleti arrivava a punteggiare lo Swoosh laterale usando una penna a sfera. L'idea di Nike Blueprint Pack nasce dagli appunti di Bowerman, che hanno dato vita a un "progetto al servizio degli atleti".

Nike Blueprint Pack include il modello da running Alphafly 3, le scarpe chiodate da pista Nike Victory 2 e Nike Maxfly 2, e Pegasus 41, l'ultimissima versione della famosa scarpa da running con un'inedita unità Air Zoom visibile. Per il basket, la nuova G.T. Hustle 3 è un modello a taglio medio che offre un ritorno di energia dinamico. La linea comprende anche la nuova Nike Mercurial Superfly, che dona supporto e leggerezza per sprigionare tutta la tua energia sul campo da calcio.

Nike Blueprint Pack esordirà il 3 luglio su Nike.com e presso rivenditori selezionati. Il marchio ha inoltre in programma di presentare un'altra colorazione speciale poco dopo il debutto della prima.

Testo di Korin Miller