LeBron TR1: l'ineguagliabile scarpa da training per la nuova generazione di atleti e atlete

LeBron TR1: l'ineguagliabile scarpa da training per gli atleti della nuova generazione
Novità sui prodotti
Progettata per essere la scarpa da training ideale per qualsiasi atleta, TR1 è un concentrato di versatilità, comfort, prestazioni e stile da sfoggiare tutti i giorni.
- LeBron TR1 (Trainer 1) è la prima scarpa da training che LeBron James ha realizzato in collaborazione con Nike. È una sneaker polivalente, dallo stile street moderno, pensata per il comfort e per primeggiare in tutti gli sport.
- Grazie a un design leggero ed ergonomico che si distingue per la flessibilità dell'area dell'avampiede, TR1 riflette la grinta con cui il leggendario cestista affronta ogni allenamento.
- Il modello sarà disponibile a livello globale su nike.com e presso rivenditori selezionati a partire dal 19 settembre 2024 nella colorazione Dunk Man, che unisce il grigio al Neon Green, e nuove colorway verranno lanciate nelle settimane successive.
Il campione di basket LeBron James sta per lanciare la sua prima scarpa da training realizzata in collaborazione con Nike: LeBron TR1. Per plasmarne il design, il giocatore ha attinto all'ineguagliabile tenacia e all'intensità che lo contraddistinguono durante gli allenamenti. Il risultato è una scarpa da training polivalente e innovativa che unisce stile e prestazioni di alto livello.
Ma LeBron non puntava a enfatizzare esclusivamente la performance sportiva. L'obiettivo del campione era dare risalto anche alla versatilità e al comfort prolungato, per conquistare gli atleti di varie discipline.
"TR1 è pensata per gli atleti che non si accontentano mai e danno sempre il massimo", afferma LeBron. "L'allenamento è una parte fondamentale del mio percorso, e questa scarpa è stata realizzata per permettere a tutti di allenarsi dove e quando vogliono".
L'idea per lo sviluppo di questo modello è frutto delle informazioni elaborate dal Nike Sports Research Lab. Il prodotto finale è una scarpa unica e versatile, dallo stile moderno e accattivante, per allenarsi al meglio sia al chiuso che all'aperto. TR1 sfoggia un design ergonomico e leggero, che esalta la stabilità e la flessibilità della zona dell'avampiede per prestazioni superiori. Inoltre, la parte inferiore della tomaia è priva di sottopiede per permettere a chi la indossa di sfruttare al meglio l'impareggiabile reattività dell'ammortizzazione in schiuma.
La speciale suola con motivo waffle rovesciato offre una trazione di alto livello dove serve di più, mentre l'intersuola dona stabilità, supporto e comfort. Infine, la forma ampia e l'avvolgente rivestimento interno della scarpa rappresentano una pratica accortezza in caso di gonfiore del piede durante l'allenamento.
LeBron TR1 sarà disponibile a partire dal 19 settembre 2024 su nike.com e presso rivenditori selezionati nella colorazione Dunk Man, che coniuga l'audace Charcoal Gray con il Neon Green. Seguiranno altre colorway, tra cui la monocromatica Zero Dark 30, di grande impatto, in arrivo il 10 ottobre 2024, Purple Rain, disponibile a partire dal 23 ottobre 2024, e la versione Better With Age in un arancio tenue, il cui lancio è previsto per l'11 novembre 2024.