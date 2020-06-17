Si sa che i bambini amano giocare, ma sappiamo da fonte certa che piace anche agli adulti. Per questo allenamento, quindi, coinvolgi tutti. Inventa una storia straordinaria che spieghi perché il pavimento scotta davvero. Puoi iniziare l'allenamento come sempre, facendo affondi e squat su un "pavimento normale". Però, appena uno di voi grida "Il pavimento scotta!", tutti devono fermarsi e saltare sul divano (o su qualunque superficie nelle vicinanze) per tenere i piedi lontani da suolo bollente.



Il calore poi scompare e puoi dire a tutti di tornare a terra a fare inchworm e star jump, ma non troppo a lungo! In qualsiasi momento il pavimento può cambiare di nuovo (appena uno di voi grida l'avvertimento). Assicurati che tutti rimangano sempre in guardia: potrebbe essere necessario saltare in qualsiasi momento.