Il look di Nike FC: AntsLive
Cultura
Questo musicista, modello ed ex allenatore di squadre giovanili è nato e cresciuto a Londra, ma i suoi outfit ispirati al calcio hanno un'impronta più globale.
"Stile a tutto tondo" è una serie dedicata ai giovani creativi che esplorano il tema dell'identità e dello stile personale.
"Moda e calcio per me vanno di pari passo", dice AntsLive, musicista, modello e calciatore da sempre, durante la chiamata dallo studio di registrazione a Hackney, Londra, dove incide i suoi pezzi.
Dopo aver vissuto e respirato il calcio per 10 anni come giocatore, e aver poi allenato squadre giovanili per otto anni, ad Ants viene naturale sfoggiare maglie e outfit ispirati al calcio anche fuori dal campo.
"Ogni tanto il mio manager cerca di farmi indossare outfit smart-casual", ride, "ma il più delle volte alla fine scelgo una tuta. Sono cresciuto così, fa parte di me."
Abbiamo incontrato Ants nel suo studio per fargli provare alcuni articoli delle nostre ultime collezioni delle nazionali. Scorri verso il basso per vedere i look dedicati a tre delle sue squadre preferite.
"Il bel gioco"
"Con una maglia del Brasile non si sbaglia mai. Mi piacciono i colori. Alcuni dei miei giocatori preferiti sono brasiliani: tra i miei tesori più preziosi c'è una maglia firmata da Ronaldinho, il mio calciatore preferito di tutti i tempi".
"Se incontro qualcuno a cui piace il calcio o la musica, o se tifiamo per la stessa squadra, andremo d'accordo. Non serve altro".
AntsLive
Musicista, modello, calciatore, ex allenatore di squadre giovanili
Passione per Les Bleus
"Quella maglia da allenamento della Francia... Potresti seppellirmici e ne sarei contento. La Francia per me è sinonimo di moda. Il modo di vestire della gente di Parigi è semplicemente incredibile. Quando è stata lanciata la collaborazione PSG x Jordan, ho fatto bingo".
Ritorno alle origini
"Quando si tratta dell'Inghilterra, è inevitabile! Dopotutto, sono nato e cresciuto a Londra. Quando inizia [il torneo], non esiste altro. Mi immergo completamente nella cultura britannica: mi piace andare al pub e guardare la partita".
Fotografia: Elliot James Kennedy
Styling: Coco Mell
Intervista: Grace Gordon