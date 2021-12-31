In che modo le ginocchiere possono migliorare gli squat

Più supporto per i tuoi squat con le ginocchiere perfette
Guida all'acquisto
Negli allenamenti più impegnativi, le ginocchia possono richiedere qualche attenzione particolare. Anche se non andranno mai a sostituire un allenamento, le ginocchiere possono rappresentare un valido aiuto. Scopri come in questa guida.
Le articolazioni delle ginocchia tendono a essere particolarmente sollecitate. Può succedere che un dolore al ginocchio peggiori al punto da costringerti a interrompere del tutto l'allenamento. Gli allenamenti a carico naturale, come ad esempio la corsa, contribuiscono a migliorare la qualità e la resistenza della cartilagine nelle articolazioni. Gli allenamenti di resistenza, come squat e affondi, possono invece rafforzare i muscoli intorno all'articolazione del ginocchio e aiutare a prevenire dolore e lesioni.
Se hai appena cominciato la routine di allenamento, con gli squat rischi di intensificare il dolore e la rigidezza del ginocchio. Un aumento graduale delle ripetizioni può agevolare l'esercizio, ma potresti aver bisogno di un maggiore supporto e di un modo per alleviare il dolore finché le ginocchia non si rafforzano. Le ginocchiere possono aiutarti a mantenere la posizione corretta negli squat, riducendo al tempo stesso dolore e gonfiore. Ecco che cosa devi sapere sulle ginocchiere se pratichi sollevamento pesi, powerlifting o cerchi semplicemente un sostegno per le ginocchia durante la corsa o l'allenamento.
Vantaggi delle ginocchiere per gli squat
Le ginocchiere sono utili per squat, stacchi da terra e altri movimenti di sollevamento pesi che coinvolgono le ginocchia. Non è necessario indossarle durante ogni allenamento, ma chi pratica powerlifting e chiunque abbia le ginocchia fragili dovrebbe considerare l'idea di indossarle quando solleva carichi pesanti o esegue movimenti pliometrici che sollecitano le ginocchia. Non devono essere usate per curare gli infortuni al ginocchio, ma possono essere utili in vari modi durante il sollevamento pesi o il powerlifting:
1.Supporto e allineamento
Le ginocchiere sostengono l'articolazione, limitando lo spostamento della rotula ma senza compromettere la libertà di movimento nel suo complesso; in questo modo possono proteggere le ginocchia dagli infortuni. Migliorano anche la propriocezione delle ginocchia, ovvero la tua capacità di percepirne la posizione, aiutandoti a eseguire gli squat con una postura migliore e a mantenere il corretto allineamento durante il sollevamento pesi o il powerlifting.
2.Sollievo da dolore e gonfiore
Le ginocchiere compressive aumentano il flusso sanguigno al ginocchio e lo riscaldano, alleviando così dolore e gonfiore. Se le tue ginocchia non sono in forma, le ginocchiere compressive ti possono dare sollievo mentre rafforzi i muscoli. Ricorda però che non possono sostituire l'allenamento per aumentare la potenza e migliorare la tecnica di powerlifting.
3.Tempi di recupero più rapidi
Una revisione della letteratura del 2020 ha riscontrato che la compressione può aiutare l'atleta a recuperare più in fretta dopo l'esercizio. Indossare capi compressivi favorisce l'espulsione delle tossine dal tessuto muscolare. La compressione limita l'infiammazione e l'accumulo di acido lattico e al tempo stesso riduce le vibrazioni muscolari, evitando i dolori dopo un allenamento ad alta intensità. Tempi di recupero più brevi ti consentono di aumentare la frequenza delle sessioni, così potrai metterti in forma in meno tempo.
Come scegliere le ginocchiere ideali
- Scegli lo spessore adatto: esistono ginocchiere di diversi spessori, progettate per diversi tipi di allenamento. Puoi scegliere il modello da 3 mm, che in genere offre un sostegno sufficiente per l'allenamento di resistenza e potenza in palestra, quello da 5 mm, che è ideale per la varietà di movimenti del cross-training ed è quindi un'opzione molto apprezzata per il CrossFit, e quello da 7 mm, che offre maggiore stabilità ed è la scelta di chi pratica powerlifting.
- Presta attenzione alle caratteristiche: molte ginocchiere sono in neoprene, un materiale che riscalda ma non è traspirante quanto tessuti come il poliestere o il nylon. Se sudi molto, scegli una ginocchiera in Nike Dri-FIT, un tessuto progettato per una traspirabilità ottimale. Sono anche disponibili ginocchiere con sistema antiscivolo o elasticizzazione a quattro vie. Alcuni modelli sono inoltre dotati di ammortizzazione in schiuma intorno al ginocchio.
- Trova la vestibilità ideale: le ginocchiere devono avvolgere il ginocchio senza bloccare la circolazione sanguigna né pizzicare la pelle. Per scoprire la tua taglia, distendi il ginocchio e usa un metro a nastro o una corda e un righello per misurare la circonferenza al centro del ginocchio. Confronta le misure con la tabella delle misure delle ginocchiere di Nike.
Domande frequenti
Qual è la differenza tra ginocchiera e tutore per ginocchio?
In genere le ginocchiere sono usate per prevenire le lesioni al ginocchio, mentre i tutori sono progettati per sostenere o limitare il movimento durante il periodo di guarigione da un infortunio. L'uso del tutore funzionale viene tipicamente prescritto come supporto in caso di lesioni a un legamento, mentre i tutori riabilitativi vanno indossati subito dopo un infortunio o un intervento chirurgico. I tutori di scarico, invece, sono progettati per contrastare l'osteoartrosi al ginocchio. Chi pratica sport di contatto usa alcuni tipi di tutori, ma per prevenire gli infortuni quasi tutti gli atleti e chi pratica sollevamento pesi possono scegliere le ginocchiere.
Quali sono le differenze tra ginocchiere e fasce per ginocchio?
Chi pratica sollevamento pesi a livello agonistico a volte usa le fasce per le ginocchia, progettate per rendere più dinamica la spinta verso l'alto dello squat. Queste fasce sono utili durante i sollevamenti più impegnativi del powerlifting, poiché alleviano la tensione sul tendine del quadricipite, evitandone la lesione. Se il tuo obiettivo di sollevamento pesi non è conquistare un titolo olimpico ma semplicemente mantenerti in forma, la ginocchiera ti offrirà il supporto necessario.
Come funziona una ginocchiera compressiva?
Una ginocchiera compressiva stimola la circolazione sanguigna e riscalda l'area del ginocchio, così da ridurre infiammazione e dolore. Allo stesso tempo offre sostegno e mantiene allineato il ginocchio per prevenire infortuni durante squat e stacchi da terra eseguiti in una routine di powerlifting o sollevamento pesi.
Cura delle ginocchiere
Rovescia sempre le ginocchiere e lasciale asciugare dopo l'uso, a prescindere che le indossi per il CrossFit, il powerlifting o il sollevamento pesi. Puoi lavarle in lavatrice con acqua fredda, selezionando il ciclo per i capi delicati. Usa una piccola quantità di detersivo normale. Lascia asciugare le ginocchiere all'aria. Se sono particolarmente maleodoranti, prova a immergerle in aceto bianco distillato prima di metterle in lavatrice.