In che modo le ginocchiere possono migliorare gli squat

Le articolazioni delle ginocchia tendono a essere particolarmente sollecitate. Può succedere che un dolore al ginocchio peggiori al punto da costringerti a interrompere del tutto l'allenamento. Gli allenamenti a carico naturale, come ad esempio la corsa, contribuiscono a migliorare la qualità e la resistenza della cartilagine nelle articolazioni. Gli allenamenti di resistenza, come squat e affondi, possono invece rafforzare i muscoli intorno all'articolazione del ginocchio e aiutare a prevenire dolore e lesioni.

Se hai appena cominciato la routine di allenamento, con gli squat rischi di intensificare il dolore e la rigidezza del ginocchio. Un aumento graduale delle ripetizioni può agevolare l'esercizio, ma potresti aver bisogno di un maggiore supporto e di un modo per alleviare il dolore finché le ginocchia non si rafforzano. Le ginocchiere possono aiutarti a mantenere la posizione corretta negli squat, riducendo al tempo stesso dolore e gonfiore. Ecco che cosa devi sapere sulle ginocchiere se pratichi sollevamento pesi, powerlifting o cerchi semplicemente un sostegno per le ginocchia durante la corsa o l'allenamento.