Strati versatili e traspiranti si uniscono a capi elasticizzati e confortevoli che ti faranno sentire e apparire al top mentre ti alleni o scatti un selfie. Realizzati con un mix di tonalità pastello e naturali, sono pensati per offrirti comfort, efficienza e un look casual in ogni attività. D'altronde, chi ha detto che non si può dare il massimo con stile?