Giannis Freak 6 è l'inedita scarpa esclusiva firmata dal grande cestista di cui porta il nome

Giannis Freak 6: l'inedita scarpa esclusiva firmata dal grande cestista di cui porta il nome
Notizie sul prodotto
Quando si parla di basket, questa nuova scarpa è pronta a tutto.
- Giannis Freak 6 è la nuovissima scarpa esclusiva che nasce dalla collaborazione iniziata nel 2013 tra Nike e l'ala dei Milwaukee Bucks Giannis Antetokounmpo.
- Progettata per tutte le posizioni e i movimenti del basket, Giannis Freak 6 è un concentrato di velocità, stabilità e ritorno di energia.
- L'intersuola, realizzata in schiuma Cushlon 2.0, presenta un'unità Air Zoom nella zona dell'avampiede per offrirti comfort, ammortizzazione e reattività. Grazie al mesh e a una struttura dinamica di contenimento interno, la tomaia è altamente traspirante e stabile, mentre il nuovo battistrada realizzato interamente in gomma offre una trazione maggiore.
- La colorway Roses rende omaggio al defunto padre di Giannis, mentre la versione Bright Green incarna tutta l'energia del 34 dei Milwaukee Bucks.
- Dal 16 agosto 2024, potrai trovare Giannis Freak 6, una nuova silhouette di Giannis Immortality 4 e un'inedita collezione di abbigliamento su nike.com e presso rivenditori selezionati. La nuova linea di capi include una maglia, una maglia Dri-FIT con zip a un quarto, una t-shirt Nike classica, pantaloni jogger e shorts.
Giannis Antetokounmpo può fare davvero qualunque cosa in campo, e lo stesso vale per le sue nuove scarpe. Giannis Freak 6, la più recente scarpa esclusiva firmata dalla celebre ala grande dei Milwaukee Bucks, si ispira allo stile di gioco polivalente del grande cestista. Se quando scendi in campo anche tu sprigioni tutta la tua energia, questo modello è perfetto per te e per tutti i tuoi movimenti in campo.
Per creare questa nuova scarpa, i designer si sono concentrati sulla velocità, la stabilità e il ritorno di energia. L'intersuola in poliuretano termoplastico, un materiale altamente resistente e flessibile, prende la forma del tuo piede. È inoltre dotata di schiuma Cushlon 2.0 e unità Air Zoom nella zona dell'avampiede per offrirti comfort, reattività e ammortizzazione. La struttura dinamica di contenimento interno della tomaia offre tutta la stabilità che ti serve per muoverti con la massima naturalezza. Il mesh mantiene la pelle fresca, mentre il nuovo battistrada realizzato interamente in gomma aumenta la trazione.
La colorway "Roses", con dettagli in rosa, rosso e bianco, rende omaggio al defunto padre di Giannis. La colorway "Naija", invece, nei toni del nero e del Lime Green, incarna la grinta di questa stella del basket e le sue radici nigeriane. La scelta cromatica del rosa non stupisce. Giannis, infatti, ha già indossato scarpe in questa sfumatura durante gli allenamenti con i Bucks per celebrare la nascita della figlia. E per personalizzare ulteriormente questo modello, sul fondo della suola appare la scritta "Freak", ovvero il soprannome di Giannis.
Insieme a Giannis Freak 6, Giannis Antetokounmpo e Nike lanceranno anche una nuova silhouette di Giannis Immortality 4, oltre a un'inedita collezione di abbigliamento, che include una maglia, una maglia Dri-FIT con zip a un quarto, una t-shirt Nike classica, pantaloni jogger e shorts. Questi articoli si uniranno a Giannis Immortality 3 e Freak 5, e saranno disponibili su nike.com e presso rivenditori selezionati a partire dal 16 agosto.
Ovviamente, essere alti 2,11 m e avere un'apertura alare di 2,23 m non può che fare la differenza in campo. Ma altrettanto possono fare queste nuove, eleganti e versatili scarpe, e non dovrai necessariamente essere un "Greek Freak" o una divinità greca.