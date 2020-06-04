Come creare un sistema di supporto efficace

Consideralo il tuo "consiglio di amministrazione" personale, un gruppo di persone che supporta i tuoi obiettivi di fitness e salute. Il mio suggerimento è quello di creare un team di cinque componenti, in modo da poter contare su persone diverse con punti di forza diversi nell'ambito del tuo percorso. In questo articolo, ti spiegherò come iniziare a creare il tuo consiglio di amministrazione.



Tutte le società pubbliche hanno un consiglio di amministrazione, un gruppo di persone che supporta la mission dell'azienda e ne guida i progressi.



Sfrutta lo stesso vantaggio per il tuo percorso di fitness e salute, assemblando il tuo consiglio di amministrazione personale.



In poche parole: se ti circondi di persone che cercano di distrarti dal tuo obiettivo, raggiungerlo sarà più difficile. Meglio includere nella tua vita persone che ti incoraggino a procedere sulla nuova strada che hai intrapreso.



Il mio suggerimento è quello di creare un team di cinque componenti. In questo modo potrai contare su persone diverse, in grado di offrirti stimoli e punti di forza diversi nell'ambito del tuo percorso.