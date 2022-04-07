Il modo migliore per piegare una t-shirt per risparmiare spazio

Come piegare una t-shirt per risparmiare spazio
Cura dei prodotti
Scopri i modi migliori per piegare le t-shirt per risparmiare spazio e mettere in ordine.
I capi indispensabili per il guardaroba, come le t-shirt, le calze e le felpe, possono accumularsi nell'armadio e diventare ingombranti. Non solo le t-shirt occupano più spazio se non sono piegate adeguatamente, ma rischiano anche di stropicciarsi. Esistono modi efficaci per piegare con cura e organizzare il tuo abbigliamento senza troppi passaggi complicati. Ecco qualche semplice metodo di piegatura per tenere in ordine le t-shirt e l'armadio.
Appendere o piegare?
Ecco la prima domanda che ti poni quando devi affrontare una pila di magliette: devo davvero piegarle? Per avere a portata di mano dei capi che non vuoi stirare quando sei a corto di tempo, prendi in considerazione l'idea di appenderli.
In generale, è meglio appendere le maglie in lino (che si stropicciano facilmente), le bluse, le camicie con bottoni e le giacche. Se da un lato questo metodo elimina il rischio di stropicciature, dall'altro alcuni appendiabiti possono deformare i capi. Le grucce imbottite o più ampie possono evitare questo effetto.
Se hai a disposizione un po' di spazio in più, puoi appendere le t-shirt in misto cotone standard o poliestere, come il top da allenamento Nike Dri-FIT. Tuttavia, piegare queste magliette può essere utile per sfruttare al massimo lo spazio.
Come piegare una t-shirt
Esistono diverse alternative. I metodi più comuni e pratici per piegare le t-shirt sono due: verticale e sul petto.
1. La piegatura verticale
In caso di spazi angusti, la piegatura verticale è un ottimo modo per sfruttarli al massimo. Quando hai preso confidenza con questa tecnica, puoi riporre le t-shirt in modo creativo. Ad esempio, puoi sistemare le magliette come fascicoli in uno schedario con i colletti rivolti verso l'alto. Metti i capi uno dietro l'altro: ti sorprenderà vedere quante t-shirt riuscirai a far stare nel cassetto.
Come piegare i capi in verticale:
- Stendi la maglietta su un tavolo o una superficie liscia con la parte anteriore rivolta verso il basso.
- Distendi eventuali grinze.
- Piega il capo a metà in verticale da sinistra a destra. Le maniche devono essere allineate.
- Piegale entrambe verso il centro della maglietta.
- Piega il capo a metà in orizzontale, facendo combaciare la parte superiore a quella inferiore.
- Ripiega la maglietta a metà in orizzontale. Ora puoi sistemarla nel cassetto.
2. La piegatura sul petto
Se non hai una superficie piana a disposizione ma vuoi ridurre le magliette in piccoli pacchetti, prova la piegatura sul petto. Puoi prendere la t-shirt direttamente dall'asciugatrice, piegarla e metterla nel cassetto in modo rapido ed efficace, senza bisogno di supporti.
Come piegare i capi sul petto:
- Tieni la maglietta per le spalle con la parte anteriore di fronte a te.
- Piega le maniche all'indietro verso il centro del capo.
- Piega il capo a metà in orizzontale, facendo combaciare la parte superiore a quella inferiore.
- Ripiega la t-shirt a metà in orizzontale: otterrai un rettangolo compatto con il colletto rivolto verso l'alto.
Questo metodo è ideale per impilare le magliette su un ripiano.
E se invece arrotolassi le magliette?
Arrotolare le magliette può farti perdere tempo. Prendi in considerazione questo metodo quando sei davvero a corto di spazio, ad esempio quando fai la valigia. Poiché questa tecnica non riduce eventuali grinze, scegli di arrotolare le t-shirt che richiedono meno cure possibili.
Come piegare le magliette con colletto
Nel caso delle magliette con colletto come le polo, è meglio piegarle per riservare spazio ad altri capi, ad esempio le camicie Oxford con bottoni. Questa tecnica prevede una piegatura sul petto, ma mantiene inalterata la forma del colletto.
Come piegare le magliette con colletto:
- Stendi la maglietta su una superficie piana con la parte anteriore rivolta verso il basso.
- Piega le maniche all'indietro verso il centro del capo sovrapponendo i bordi.
- Distendi eventuali grinze e poi ripiega i lati fino a farli toccare al centro della maglietta.
- Piega il capo a metà, fino ad appoggiare il bordo inferiore della maglietta sotto il retro del colletto. Per rendere la maglietta più compatta nel caso sia ancora lunga, puoi ripiegarla a metà, portando l'estremità piegata fino al colletto.
Testo: Lesly Gregory