Podcast Trained: diversifica i tuoi punti di forza con David Epstein
Coaching
Scopri in che modo praticare sport diversi, focalizzarsi su più materie scolastiche e sviluppare abilità differenti, anziché specializzarsi, può portare a grandi successi a scuola e nella vita.
"Trained" è un podcast che esplora il fitness olistico d'avanguardia.
Chiedi a David Epstein, autore di best-seller e reporter di scienze sportive del "New York Times" cosa pensa del 2020 e ti risponderà che l'imprevedibilità e le difficoltà sono il germe della crescita. Sempre se hai le abilità per farlo. Sviluppa queste capacità grazie a questo episodio di "Trained", in cui Epstein parlerà in videochat con il presentatore Ryan Flaherty, Senior Director of Performance di Nike e componente del Nike Performance Council, che allena atleti professionisti. Epstein spiega perché un po' di esperienza su più ambiti (sport, materie scolastiche, abilità) porti a risultati migliori rispetto all'estrema specializzazione e come il successo non sia lineare e vari in base all'età. Inoltre, ci illustrerà quali domande porci per trovare maggiore soddisfazione nella nostra vita, dentro e fuori la palestra.
Hai domande su mentalità, esercizio fisico, alimentazione, recupero o sonno? Vorresti suggerire un ospite o un argomento? Scrivi a Flaherty all'indirizzo trained@nike.com e cercheremo di accontentarti.