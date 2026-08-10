Protagonista del secondo episodio della docuserie "HOME" è Alphonso Davies. Scopri come ha trovato il suo posto grazie all'aiuto fondamentale dello sport. Dalla sua prima squadra a Edmonton, in Canada, Alphonso è salito alla ribalta mondiale ridefinendo le etichette e gli stereotipi attribuiti alle comunità di profughi e ispirando una nuova generazione a inseguire un entusiasmante futuro. "Non si può etichettare un futuro che non è stato ancora scritto." – Alphonso Davies