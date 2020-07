Trouvez l'équilibre avec des exercices de mobilité

Pour cette raison, il est absolument essentiel de réapprendre à notre corps à bouger correctement par le biais d'exercices de mobilité. Si votre objectif est de brûler des calories, vous êtes peut-être tenté de vous concentrer sur la partie cardio de vos entraînements en ignorant l'échauffement et la récupération. Ces exercices ne vous semblent pas aussi exaltants. Vous n'êtes peut-être pas à l'aise, car il s'agit pour vous d'une manière inhabituelle de bouger et de s'étirer... Mais c'est exactement pour cette raison qu'ils sont si importants !



Les exercices de mobilité et les étirements actifs avant et après l'entraînement permettent à votre corps de gagner en stabilité et en flexibilité. L'échauffement prépare votre corps aux mouvements que vous allez réaliser au cours de l'entraînement, pour que vous évitiez de surcompenser ou de retomber systématiquement dans ces gestes que vous avez assimilés par le biais d'autres mouvements et positions répétés. La récupération après l'entraînement vous met, quant à elle, sur les bons rails pour bouger correctement durant le reste de la journée.



Alors assurez-vous de bien réaliser votre échauffement et votre récupération à chaque entraînement. Ils sont tout aussi importants que le reste des exercices ! Dites-vous qu'en apportant de l'équilibre à votre corps, vous apportez de l'équilibre à votre vie.