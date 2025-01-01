Chaussure de running avec maintien : un amorti ciblé
Courir sur la route peut être éprouvant pour tes jambes. C'est pourquoi il est important de porter des chaussures de running qui offrent un bon maintien. Contrairement aux sentiers ou aux pistes, les routes ne sont pas souples ; le sol absorbe donc moins les chocs, qui se répercutent sur tes pieds et tes genoux. Nos baskets sont spécialement conçues pour amortir et maintenir les pieds lors des foulées répétitives sur des surfaces dures et régulières. Tu bénéficies ainsi d'un maximum de confort tout en réduisant le risque de blessure.
Chez Nike, nous avons longuement étudié les mécanismes scientifiques liés à l'impact du pied sur des surfaces dures, comme la route. Pourquoi ? Parce que nous voulons que tu puisses donner le meilleur de toi-même, au fil des saisons et au fil des ans. Les chaussures de running Nike avec maintien sont pensées pour contrôler le déroulement du pied vers l'intérieur et répartir l'impact lors de la réception. Elles sont aussi faites pour soutenir la voûte plantaire grâce à un amorti supplémentaire au milieu du pied.
Nous avons augmenté la hauteur des semelles de nos chaussures de running pour mieux absorber les chocs. La mousse intégrée à la semelle intermédiaire et l'unité Air Zoom à l'avant du pied offrent une plateforme stable sans compromettre les performances. La tige en mesh tissé respirant dans les zones les plus exposées à la chaleur est conçue pour t'aider à rester au frais pendant que tu enchaînes les kilomètres. La semelle extérieure gaufrée t'assure une adhérence exceptionnelle sur les surfaces humides ou glissantes.
Move to Zero est la mission de Nike pour atteindre le zéro déchet, zéro carbone, et protéger le futur du sport. Pour nous rejoindre, choisis des chaussures de running avec un bon maintien de la cheville portant la mention « Matières Durables ». Les chaussures sont fabriquées avec au moins 20 % de matières recyclées. Notre polyester durable est tissé à partir de bouteilles en plastique, de tapis et de filets de pêche usagés et détournés de la décharge.