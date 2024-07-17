Guide des tailles Nike Blazer

Si tu préfères les modèles classiques à lacets qui assurent maintien et confort, on te conseille de prendre une demi-pointure au-dessus. La chaussure restera bien en place sans être trop serrée quand tu bougeras, tant que tu ne serres pas trop les lacets. Pour une Nike Blazer encore plus ample et décontractée, choisis une pointure au-dessus.

Un laçage peu serré est adapté aux personnes qui ont les pieds larges ou qui ont besoin de plus d'espace pour se sentir à l'aise. Un système de laçage large et plus décontracté permet de répartir uniformément la pression sur le dessus du pied et de réduire les tensions. La chaussure s'enfile aussi plus facilement, en particulier avec la coupe étroite de la Blazer.