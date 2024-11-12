Guide officiel des tailles et astuces pour la Air Jordan 4
Guide d'achat
On t'explique comment choisir la bonne pointure si tu veux acheter la cultissime Air Jordan Retro.
Rares sont les sneakers qui arrivent à la cheville de l'emblématique Air Jordan 4 Retro. Lancée en 1989, cette silhouette intemporelle a quitté l'univers du basket pour s'imposer dans la mode streetwear. Trouver la bonne pointure, c'est important. Surtout que les techniques de construction et les matières utilisées étaient à l'image de l'époque, tout comme les éléments de design. Voilà tout ce que tu dois savoir sur les pointures pour homme et pour femme pour choisir la bonne pointure et profiter au mieux de ta Air Jordan 4 Retro.
Quelle est ma pointure de Jordan 4 ?
- En général, la Air Jordan 4 Retro taille normalement pour les pieds de forme standard. En revanche, si ton pied est plus large, on te conseille de prendre une demi-pointure au-dessus.
- Desserrer les lacets améliore la sensation de confort, en particulier pendant la période d'adaptation.
- Pour la Air Jordan 4 Retro SB ou la Air Jordan 4 Retro « Reimagined », on te conseille de choisir ta pointure habituelle, quelle que soit la forme de ton pied.
Pointures pour femme : (presque) conformes à la taille indiquée
En général, la Air Jordan 4 Retro pour femme taille normalement. Néanmoins, la pointe est légèrement plus serrée que sur d'autres sneakers. Si ton pied a une forme standard, tu devrais être à l'aise dans ta pointure habituelle. Mais si tu as le pied plus large ou si tu préfères des chaussures plus spacieuses, on te conseille de choisir une demi-pointure au-dessus. Cette demi-pointure de plus peut faire toute la différence au niveau du confort au fur et à mesure de la journée. Surtout si tu as prévu de porter ta paire pendant une période prolongée.
Pointures pour homme : une légère variation
La Air Jordan 4 Retro pour homme taille aussi normalement. En revanche, elle est plus étroite au niveau des métatarses, à l'avant-pied. Si tu portes généralement des chaussures de largeur C ou D, choisis une demi-pointure au-dessus pour avoir un peu plus de place. Une pointure légèrement plus grande améliorera le confort, en particulier à l'avant-pied, pour profiter au mieux de ta Jordan 4 sans que ton pied soit à l'étroit.
Voici la Air Jordan 4 Retro SB
Il ne faut pas oublier que la Air Jordan 4 Retro a été conçue en 1989. Les techniques de conception et les matières utilisées sont le reflet de cette époque.
Des modifications ont donc été apportées à la Air Jordan 4 Retro SB sortie au printemps 2023, pour la remettre au goût du jour. Sur la SB, le motif a été modifié pour plus de confort, en particulier à l'avant-pied. Pour toutes les versions de la Air Jordan 4 Retro SB, on te conseille de prendre ta pointure habituelle.
Conseils pour plus de confort
Voici quelques conseils pour ajuster ta chaussure à la perfection :
- Laçage ample : desserrer les lacets est un moyen efficace d'améliorer le confort du pied et de mettre facilement ta chaussure. Elle peut alors s'adapter plus facilement à différentes formes de pieds, sans les comprimer inutilement. Si tu trouves la pointe trop serrée, essaye de desserrer les lacets un peu plus que d'habitude.
- Semelles de propreté et chaussettes : essaie différentes semelles de propreté ou chaussettes pour trouver l'ajustement idéal. Contrairement aux chaussettes fines qui libèrent de l'espace dans la chaussure, les chaussettes plus épaisses donnent la sensation d'une chaussure mieux ajustée. Tout dépend aussi de ton activité. Pour les sorties quotidiennes, mieux vaut opter pour un ajustement plus ample.
- Période d'adaptation : comme beaucoup de sneakers, il faut parfois attendre un peu avant que la Air Jordan 4 Retro ne s'adapte à ton pied. Porte-la à la maison ou pour des sorties de courte durée afin que les matières s'assouplissent et épousent la forme de ton pied. Ça peut faire toute la différence ! Avec le temps, ta chaussure deviendra de plus en plus confortable.