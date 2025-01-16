La Nike Pegasus Premium réinvente l'Air

Après avoir montré son idée à l'équipe, Kevin Sze a commencé à fabriquer une petite quantité de prototypes. Il avait réussi une fois. Et à présent, il devait prouver que ce n'était pas un simple coup de chance. L'étape suivante a consisté à imprimer un modèle en 3D pour créer une forme plus homogène et contrôler les points d'application de la chaleur avec précision. Plus besoin de bouteilles.

Même si l'équipe avait la preuve que la bulle d'Air pouvait être moulée, son fonctionnement n'était pas garanti. La phase de recherche a commencé au Nike Sport Research Lab, où l'équipe d'innovation a créé 35 silhouettes de chaussures de styles différents avec la nouvelle unité Air Zoom.

« La première phase de recherche libre s'est déroulée sur plusieurs jours. Elle nous a donné des dizaines d'idées pour l'ensemble de la gamme, de la chaussure la plus sobre à la plus originale, explique Clayton Chambers. Au cours des semaines suivantes, nous avons enchaîné les phases de brainstorming, de prototypage initial, d'essai individuel, d'affinage et de sélection progressive ».

À ce stade, l'équipe avait réduit la liste à seulement quatre silhouettes, qu'elle a ensuite partagées avec la communauté running. D'après les retours, les athlètes pouvaient s'identifier à l'objectif que l'équipe s'était fixée.

« Ce moment a été un moteur pour l'équipe. Ça l'a poussée à se consacrer au perfectionnement de notre idée de départ », explique Clayton Chambers.

Après plusieurs mois à recevoir les commentaires de ces mêmes athlètes, l'équipe d'innovation était de plus en plus confiante et enthousiaste. Elle travaillait à quelque chose de grand.

Elle a finalement opté pour une empeigne en mesh tissé et une semelle intermédiaire (superposée) avec plusieurs composants : de la mousse ZoomX directement sous le pied, une unité Air Zoom sculptée au milieu et de la mousse ReactX au niveau du talon.

« La mousse ReactX sert de base stable et réactive sous l'unité Air Zoom au talon. Au-dessus de l'unité Air Zoom, l'élément en mousse ZoomX sur toute la longueur apporte un retour d'énergie supplémentaire du talon à la pointe, sans alourdir la chaussure », explique Clayton Chambers.