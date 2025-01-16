La Nike Pegasus Premium réinvente l'Air
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Découvre les innovations qui en font la Pegasus au retour d'énergie le plus incroyable de tous les temps.
Quelle sera la prochaine grande innovation running ? Voilà la question qui inspire Nike depuis ses débuts. En 1970, Bill Bowerman a utilisé le moule à gaufres de sa femme pour créer une semelle, qui sera utilisée sur certaines des premières chaussures de running de la marque. Aujourd'hui, cette même volonté d'innover à travers une culture de la créativité donne naissance à une nouvelle génération de chaussures Nike.
La Pegasus Premium est la toute dernière innovation de Nike. Elle intègre la première unité Air Zoom visible de la marque, sculptée sur toute la longueur de la chaussure. « L'Air est notre technologie d'amorti la plus réactive et la plus résistante », explique Paul Begyn, Footwear Development Director of Innovation.
L'Air de Nike est l'une des technologies les plus importantes produites dans les laboratoires d'innovation de Nike. Après plusieurs décennies de recherches, le Nike Sport Research Lab a réussi à perfectionner cette technologie Air révolutionnaire. Aujourd'hui, elle reste un composant essentiel de certaines chaussures Nike, comme la Nike Alphafly 3, la chaussure la plus performante pour les marathons.
L'unité Air sur toute la longueur a mis plus de temps à arriver. En 2016, l'équipe a testé la Zoom All Out, munie d'une unité Air plate qui s'étendait de la pointe au talon. Ensuite, la priorité était d'améliorer les performances de la Zoom All Out.
L'équipe ingénieure de Nike a continué à étudier les autres chaussures de la gamme (notamment la Vaporfly) comme source d'inspiration potentielle pour l'unité Air Zoom. « L'équipe a étudié la courbure de la plaque de carbone, explique Paul Begyn, et comment cette forme assure une transition fluide pendant un run ».
Paul Begyn et son équipe le savent bien : pour courir, le retour d'énergie est essentiel. La manière dont le pied touche le sol en dessous de la chaussure peut influencer les performances de la chaussure. Plus le retour est important, moins l'athlète dépense d'énergie.
La forme incurvée de la plaque de carbone de la Vaporfly pourrait-elle être utilisée avec l'Air pour fluidifier la transition ?
Une avancée majeure
La réponse est venue de manière inattendue. Kevin Sze, membre de l'équipe d'innovation, était chez lui pendant la pandémie de COVID-19, lorsqu'il a eu une idée.
Il a mis au point un test avec une bouteille en verre et une casserole pour modeler la forme de l'avant-pied et de la voûte plantaire afin de mieux imiter la forme d'un pied humain. La chaleur appliquée a permis de définir la nouvelle forme de la bulle d'Air.
« Parfois, une solution simple est aussi la plus innovante. »
Clayton Chambers
Senior Director, Future Cushioning Systems, Innovation
Après avoir montré son idée à l'équipe, Kevin Sze a commencé à fabriquer une petite quantité de prototypes. Il avait réussi une fois. Et à présent, il devait prouver que ce n'était pas un simple coup de chance. L'étape suivante a consisté à imprimer un modèle en 3D pour créer une forme plus homogène et contrôler les points d'application de la chaleur avec précision. Plus besoin de bouteilles.
Même si l'équipe avait la preuve que la bulle d'Air pouvait être moulée, son fonctionnement n'était pas garanti. La phase de recherche a commencé au Nike Sport Research Lab, où l'équipe d'innovation a créé 35 silhouettes de chaussures de styles différents avec la nouvelle unité Air Zoom.
« La première phase de recherche libre s'est déroulée sur plusieurs jours. Elle nous a donné des dizaines d'idées pour l'ensemble de la gamme, de la chaussure la plus sobre à la plus originale, explique Clayton Chambers. Au cours des semaines suivantes, nous avons enchaîné les phases de brainstorming, de prototypage initial, d'essai individuel, d'affinage et de sélection progressive ».
À ce stade, l'équipe avait réduit la liste à seulement quatre silhouettes, qu'elle a ensuite partagées avec la communauté running. D'après les retours, les athlètes pouvaient s'identifier à l'objectif que l'équipe s'était fixée.
« Ce moment a été un moteur pour l'équipe. Ça l'a poussée à se consacrer au perfectionnement de notre idée de départ », explique Clayton Chambers.
Après plusieurs mois à recevoir les commentaires de ces mêmes athlètes, l'équipe d'innovation était de plus en plus confiante et enthousiaste. Elle travaillait à quelque chose de grand.
Elle a finalement opté pour une empeigne en mesh tissé et une semelle intermédiaire (superposée) avec plusieurs composants : de la mousse ZoomX directement sous le pied, une unité Air Zoom sculptée au milieu et de la mousse ReactX au niveau du talon.
« La mousse ReactX sert de base stable et réactive sous l'unité Air Zoom au talon. Au-dessus de l'unité Air Zoom, l'élément en mousse ZoomX sur toute la longueur apporte un retour d'énergie supplémentaire du talon à la pointe, sans alourdir la chaussure », explique Clayton Chambers.
Test de l'unité Air Zoom
Une fois la silhouette confirmée, les tests ont pu commencer. Les premières versions ont été testées par les athlètes du Blue Ribbon Studios à Los Angeles. Plusieurs athlètes d'élite du monde entier ont joué un rôle majeur dans le perfectionnement du modèle. À chaque nouvelle version, l'équipe Nike concrétisait davantage sa vision. Résultat : les athlètes ont apprécié la réactivité de la Pegasus Premium et son retour d'énergie plus puissant.
Nike a ensuite apporté la chaussure au Nike Sport Research Lab, où Rai Benjamin et Jessica Hull ont pu essayer le modèle. Et ces athlètes pro ont adoré sa réactivité.
« On peut avoir tendance à courir sur la pointe des pieds ou à amortir avec le talon en premier.
Dans les deux cas, la réactivité est tout simplement magique. »
Rai Benjamin,
Athlète de running et champion olympique
« La bulle d'air se comprime et renvoie l'énergie lorsque l'orteil décolle du sol », explique Jessica Hull.
Après plusieurs années de développement, la Pegasus Premium sortira le 6 février 2025 en Chine et le 30 janvier 2025 dans le reste du monde. Elle sera disponible en quantités limitées après sa sortie. « Toutes les personnes qui créent quelque chose rêvent que leur création ait un impact considérable », conclue Kevin Sze.
Aujourd'hui, son rêve est devenu réalité. Il n'y a rien de mieux que le running ! Alors découvre le meilleur retour d'énergie de toutes les Nike Pegasus.