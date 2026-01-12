Le running est-il bon pour vous ?

En matière de longévité, le running est peut-être l'une des formes d'exercice les plus efficaces. Une étude publiée en 2017 dans Progress in Cardiovascular Diseases, largement citée, a révélé que les coureurs ont un risque considérablement réduit de décès prématuré et ont tendance à vivre environ trois ans de plus que les non-coureurs.

Cet avantage est probablement lié aux effets de la course sur de multiples facteurs de risque de maladies chroniques, notamment les maladies cardiaques, le diabète de type 2 et certains cancers. Le running dans le cadre d'une routine d'entraînement régulière améliore la santé cardiovasculaire, augmente la VO₂ max et contribue à réduire le rythme cardiaque au repos.

Il est important de noter qu'il n'est pas nécessaire de courir tous les jours. Une méta-analyse publiée en 2020 dans le British Journal of Sports Medicine a révélé que courir une seule fois par semaine était associé à une réduction significative de la mortalité toutes causes confondues.

« La bonne nouvelle, c'est qu'en matière d'amélioration de l'espérance de vie, les avantages au niveau de la santé sont visibles à n'importe quel âge grâce à un sport comme le running », affirme Neel Anand, docteur en médecine et professeur de chirurgie orthopédique à l'hôpital Cedars-Sinai. « Pour rester en bonne santé et vivre plus longtemps, commence à te dépenser. »