Cadeaux de Fête des Mères

(46)
Nike Pro
Nike Pro Legging court taille mi-haute à empiècements en mesh pour femme
Matériaux recyclés
Nike Pro
Legging court taille mi-haute à empiècements en mesh pour femme
29 % de réduction
Nike P-6000
Nike P-6000 Chaussure pour femme
Meilleure vente
Nike P-6000
Chaussure pour femme
135 CHF
Nike Pegasus Premium
Nike Pegasus Premium Chaussure de running sur route pour femme
Meilleure vente
Nike Pegasus Premium
Chaussure de running sur route pour femme
240 CHF
Nike Pro 365
Nike Pro 365 Short 20 cm pour Femme
Matériaux recyclés
Nike Pro 365
Short 20 cm pour Femme
26 % de réduction
Nike Everyday Plus Lightweight
Nike Everyday Plus Lightweight Socquettes ouvertes de training pour Femme (3 paires)
Meilleure vente
Nike Everyday Plus Lightweight
Socquettes ouvertes de training pour Femme (3 paires)
17 CHF
Nike Swift
Nike Swift Veste de running repliable et déperlante pour femme
Matériaux recyclés
Nike Swift
Veste de running repliable et déperlante pour femme
135 CHF
Nike Swift
Nike Swift Short de running ajusté taille haute avec poches 10 cm pour femme
Meilleure vente
Nike Swift
Short de running ajusté taille haute avec poches 10 cm pour femme
75 CHF
Nike Pro 365
Nike Pro 365 Short 13 cm pour femme (grande taille)
Matériaux recyclés
Nike Pro 365
Short 13 cm pour femme (grande taille)
11 % de réduction
Nike Swift
Nike Swift Legging de running 7/8 taille haute avec poches pour femme
Meilleure vente
Nike Swift
Legging de running 7/8 taille haute avec poches pour femme
105 CHF
Jordan Essentials
Jordan Essentials Débardeur pour femme
Jordan Essentials
Débardeur pour femme
29 % de réduction
Nike Free 2025
Nike Free 2025 Chaussure d'entraînement pour femme
Matériaux recyclés
Nike Free 2025
Chaussure d'entraînement pour femme
29 % de réduction
Nike Pro 365
Nike Pro 365 Legging pour Femme (grande taille)
Matériaux recyclés
Nike Pro 365
Legging pour Femme (grande taille)
29 % de réduction
Jordan Sport
Jordan Sport Crop top en maille à manches courtes pour femme
Matériaux recyclés
Jordan Sport
Crop top en maille à manches courtes pour femme
29 % de réduction
Nike Air Max SNDR
Nike Air Max SNDR Chaussure pour femme
Nike Air Max SNDR
Chaussure pour femme
29 % de réduction
Nike Victori One
Nike Victori One Claquette pour femme
Nike Victori One
Claquette pour femme
42 CHF
Jordan Sport
Jordan Sport Cycliste à taille haute 18 cm pour femme
Matériaux recyclés
Jordan Sport
Cycliste à taille haute 18 cm pour femme
28 % de réduction
Nike Air Max 270
Nike Air Max 270 Chaussure pour femme
Meilleure vente
Nike Air Max 270
Chaussure pour femme
29 % de réduction
Nike Intensity
Nike Intensity Ceinture de musculation pour Homme
Nike Intensity
Ceinture de musculation pour Homme
28 % de réduction
Jordan Essentials
Jordan Essentials Haut pour Femme
Jordan Essentials
Haut pour Femme
11 % de réduction
Jordan Sport
Jordan Sport Short Diamond 10 cm pour femme
Matériaux recyclés
Jordan Sport
Short Diamond 10 cm pour femme
57 CHF
Nike Cortez Textile
Nike Cortez Textile Chaussure pour femme
Matériaux recyclés
Nike Cortez Textile
Chaussure pour femme
105 CHF
Nike Pro
Nike Pro Hijab 2.0
Meilleure vente
Nike Pro
Hijab 2.0
45 CHF
Nike Wildhorse 10
Nike Wildhorse 10 Chaussure de trail pour femme
Nike Wildhorse 10
Chaussure de trail pour femme
170 CHF
Nike Initiator
Nike Initiator Chaussure pour femme
Nike Initiator
Chaussure pour femme
99.95 CHF
Nike One
Nike One Sac à dos (25 L)
Matériaux recyclés
Nike One
Sac à dos (25 L)
105 CHF
Nike Club
Nike Club Casquette souple
Matériaux recyclés
Nike Club
Casquette souple
32 CHF
Nike Flex
Nike Flex Élastiques à cheveux (lot de 6)
Nike Flex
Élastiques à cheveux (lot de 6)
16.95 CHF
Nike Motiva
Nike Motiva Chaussure de marche pour femme
Nike Motiva
Chaussure de marche pour femme
125 CHF
Nike (M) One
Nike (M) One Legging 7/8 taille haute avec poches pour femme (maternité)
Matériaux recyclés
Nike (M) One
Legging 7/8 taille haute avec poches pour femme (maternité)
64.95 CHF
Nike Vomero 18
Nike Vomero 18 Chaussure de running sur route pour femme
Matériaux recyclés
Nike Vomero 18
Chaussure de running sur route pour femme
185 CHF
Nike One
Nike One Tote bag (25 L)
Matériaux recyclés
Nike One
Tote bag (25 L)
105 CHF
Jordan Sport
Jordan Sport Short 13 cm pour femme
Jordan Sport
Short 13 cm pour femme
45 CHF
Nike Alpha Elite
Nike Alpha Elite Gants de training
Nike Alpha Elite
Gants de training
64.95 CHF
Nike Heritage 2.0
Nike Heritage 2.0 Tote Bag (22 L)
Matériaux recyclés
Nike Heritage 2.0
Tote Bag (22 L)
35 CHF
Nike Pro
Nike Pro Débardeur court Dri-FIT pour femme
Matériaux recyclés
Nike Pro
Débardeur court Dri-FIT pour femme
42 CHF
Nike Refuel
Nike Refuel Gourde à bouchon verrouillable (71 cl)
+1
Nike Refuel
Gourde à bouchon verrouillable (71 cl)
22 CHF
Nike Everyday Lightweight
Nike Everyday Lightweight Socquettes ouvertes de training pour Femme (3 paires)
Meilleure vente
Nike Everyday Lightweight
Socquettes ouvertes de training pour Femme (3 paires)
17 CHF
Nike
Nike Tote bag pour la salle de sport (28 L)
Matériaux recyclés
Nike
Tote bag pour la salle de sport (28 L)
50 CHF
Nike Pro Sculpt
Nike Pro Sculpt Legging long taille haute pour femme
Meilleure vente
Nike Pro Sculpt
Legging long taille haute pour femme
75 CHF
Nike Zoom Fly 6
Nike Zoom Fly 6 Chaussure de course sur route pour femme
Nike Zoom Fly 6
Chaussure de course sur route pour femme
195 CHF
Nike One
Nike One Sac de sport (35 L)
Matériaux recyclés
Nike One
Sac de sport (35 L)
115 CHF
Nike After Dark Tour
Nike After Dark Tour Casquette souple Dri-FIT Club
Matériaux recyclés
Nike After Dark Tour
Casquette souple Dri-FIT Club
32 CHF
Nike Gym Club
Nike Gym Club Sac de training (24 L)
Meilleure vente
Nike Gym Club
Sac de training (24 L)
55 CHF
Nike Sportswear
Nike Sportswear Tote bag RPM (26 L)
Matériaux recyclés
Nike Sportswear
Tote bag RPM (26 L)
99.95 CHF
Nike (M) One
Nike (M) One Haut sans manches coupe slim Dri-FIT pour femme (maternité)
Matériaux recyclés
Nike (M) One
Haut sans manches coupe slim Dri-FIT pour femme (maternité)
52 CHF
Nike Tempo
Nike Tempo Haut de running à manches courtes Dri-FIT pour femme
Matériaux recyclés
Nike Tempo
Haut de running à manches courtes Dri-FIT pour femme
40 CHF

Idées cadeaux pour la fête des Mères : montrez votre reconnaissance

Vous cherchez le parfait cadeau pour maman ? Nous avons tout ce qu'il vous faut dans notre collection de modèles haute performance. Des essentiels du quotidien aux styles plus audacieux, vous avez la certitude de trouver l'équipement qui l'aidera à dépasser ses limites. Grâce à nos designs innovants et à nos tissus respirants, elle se sentira au mieux de sa forme.


Notre gamme de cadeaux pour la fête des Mères propose des vêtements conçus pour son mode de vie actif. Quel que soit son sport de prédilection, elle saura apprécier nos pièces classiques et nos accessoires pratiques. Des hauts et t-shirts aux joggers et sweats à capuche, vous trouverez le présent idéal dans notre sélection d'idées cadeaux. Vous pouvez également simplifier la fête des Mères en lui offrant une carte cadeau Nike pour qu'elle puisse choisir elle-même ce qui lui convient.


Des cadeaux élégants pour maman


Faites-lui plaisir pour la fête des Mères en offrant des vêtements qui l'aideront à s'améliorer lors des entraînements. Qu'elle aime se rendre à la salle ou parcourir les sentiers de montagne, nous avons des modèles pour tous les sports. Choisissez des couleurs vives pour un look original, ou restez simple avec des nuances discrètes. Nos pièces uniques lui permettront d'être à l'aise, quel que soit le temps grâce à des matières respirantes et une couvrance ajustable. Les vêtements légers dotés de la technologie Dri-FIT évacuent la transpiration de la peau et permettent une évaporation rapide pour la garder au sec. N'oubliez pas de jeter un coup d'œil à nos brassières de sport pour un maintien optimal qui renforce la confiance en soi.


Nous nous engageons à respecter le programme Move to Zero de Nike, qui vise à réduire les émissions de carbone et les déchets à zéro. C'est pourquoi nous créons des tenues et accessoires avec des matières durables, plus respectueuses de la planète et en accord avec votre conscience écologique. Que vous recherchiez un vêtement pratique, élégant ou eco-friendly, notre collection pour la fête des Mères a tout ce qu'il faut.