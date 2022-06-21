Quelle pointure choisir pour des sneakers ? Avis d'un podologue | Article « OGC »

Il est important de prendre en compte la tenue et le maintien de tous les types de chaussures, pas seulement des modèles conçus pour la performance. Cela concerne les chaussons, les sandales, les chaussures de ville et les chaussures de sport.

« [Si vous souffrez de] douleurs chroniques aux pieds, notamment au niveau du talon, de la voûte plantaire ou de l'aponévrosite plantaire, il faut privilégier la stabilité pour toutes vos activités, explique le Dr Brad Schaeffer, podologue certifié et chirurgien du pied et de la cheville à New York. La plupart des douleurs et irritations proviennent de la manière dont nous nous appuyons sur nos pieds, avec des contractions et des tensions répétées pendant la marche, le running ou des activités de haute intensité. »

Assurez-vous de consulter votre médecin si vous souffrez de douleurs chroniques aux pieds ou d'autres troubles pouvant être aggravés par le running ou d'autres exercices.

Pour avoir des chaussures qui maintiennent correctement le pied, il est important de commencer par trouver la bonne pointure. Lorsque vous achetez de nouvelles chaussures, il existe deux aspects clés à considérer en matière de pointure : la largeur et la longueur. Les chaussures Nike sont disponibles en pointures classiques, larges et extra-larges. Si les chaussures de largeur classique semblent trop étroites, essayez une paire large ou extra-large.

Des chaussures bien ajustées doivent épouser la forme du milieu du pied et du talon et maintenir confortablement l'arrière du talon. Elles doivent également laisser un peu d'espace libre au niveau de la pointe : si vos orteils frottent contre l'avant de la chaussure, celle-ci est sans doute trop petite et risque de causer des douleurs ou une sensation de gêne au niveau des orteils et des ongles. A contrario, des chaussures trop grandes, en longueur ou en largeur, peuvent laisser glisser le pied, ce qui est déstabilisant lorsque vous marchez ou courez.

Lorsque vous essayez de nouvelles chaussures, souvenez-vous que les pieds ont tendance à gonfler au fil de la journée. Il est donc recommandé d'essayer la paire dans l'après-midi ou en soirée. Les pieds adultes peuvent également s'allonger ou s'élargir au cours de la vie, car leurs ligaments et tendons gagnent en élasticité au fil du temps. Ce phénomène normal constitue une raison de plus d'essayer des chaussures avant de les acheter, lorsque c'est possible.